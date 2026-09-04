Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): „Raluca Turcan vede un „stat capturat” atunci când CCR obligă Parlamentul să respecte legea”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 20:44

Senatorul AUR Luminița Păucean-Fernandes respinge acuzațiile Ralucăi Turcan privind „capturarea statului” și susține că decizia CCR referitoare la Consiliul de Administrație al TVR nu face decât să impună respectarea legii și a reprezentativității rezultate din votul românilor.

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