Luminița Păucean-Fernandes (senator AUR): „Raluca Turcan vede un „stat capturat” atunci când CCR obligă Parlamentul să respecte legea”

Senatorul AUR Luminița Păucean-Fernandes respinge acuzațiile Ralucăi Turcan privind „capturarea statului” și susține că decizia CCR referitoare la Consiliul de Administrație al TVR nu face decât să impună respectarea legii și a reprezentativității rezultate din votul românilor.
Aceasta afirmă că independența instituțiilor și statul de drept trebuie respectate indiferent de partidul avantajat de o decizie și critică tentativa de a prezenta admiterea sesizării AUR drept un pericol pentru democrație.
„Este greu de înțeles cum Raluca Turcan, parlamentar de Sibiu cu peste două decenii de experiență politică și legislativă, poate prezenta respectarea legii drept dovadă a „capturării statului”. Sesizarea AUR privind Consiliul de Administrație al TVR nu a cerut privilegii și nici funcții inventate pentru partid, ci aplicarea Legii nr. 41/1994, care impune ca desemnarea reprezentanților grupurilor parlamentare să țină cont de configurația politică și de ponderea acestora în Parlament.
Deși AUR are o reprezentare parlamentară mai mare decât PNL, USR sau UDMR, partidului i-a fost atribuit un singur loc, în timp ce formațiuni cu o pondere mai mică au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară. CCR a admis sesizarea și a sancționat această situație. Dacă pentru doamna Turcan aplicarea regulilor inclusiv atunci când ele avantajează un adversar politic înseamnă „stat capturat”, atunci problema nu este la Curtea Constituțională, ci în felul în care dânsa înțelege statul de drept.
Cu atât mai surprinzătoare este lecția despre televiziunea publică venită din partea Ralucăi Turcan. Ca parlamentar ales în aceeași circumscripție, Sibiu, aș prefera ca, după atâția ani petrecuți la vârful politicii românești, doamna Turcan să citească mai întâi argumentele juridice și abia apoi să proclame prăbușirea democrației. Altfel riscăm să ne amintim de celebrul episod „TVR Hunedoara”, când presa relata că ar fi confundat TVR HD, adică High Definition, cu un presupus post TVR Hunedoara, care, evident, nu a existat niciodată. Poate că, înainte să ne explice astăzi cum este „capturată” televiziunea publică, ar fi util să se asigure că a înțeles exact hotărârea pe care o critică.
Aici se vede, de fapt, problema de fond: pentru PNL, independența instituțiilor pare să fie respectată doar atât timp cât deciziile acestora convin partidului. Când majoritatea parlamentară ignoră reprezentativitatea rezultată din votul românilor, nu există nicio alarmă privind statul de drept. Când CCR intervine și corectează situația, România devine peste noapte „stat capturat”. Voturile românilor nu valorează mai puțin pentru că au fost acordate AUR, iar PNL, USR și UDMR nu pot transforma negocierile politice într-un mijloc prin care să obțină în instituțiile publice o reprezentare mai favorabilă decât cea rezultată din urne.
Doamna Turcan vorbește despre ultimele „redute” care trebuie apărate. I-aș sugera să înceapă cu una elementară: respectarea votului și a legii chiar și atunci când rezultatul nu convine propriului partid. CCR nu a „capturat” TVR prin admiterea sesizării AUR, ci a sancționat modul în care majoritatea parlamentară a aplicat regulile de reprezentare.
Democrația nu este în pericol atunci când o instituție îi dă dreptate adversarului tău politic. Pericolul apare atunci când începi să consideri instituțiile democratice legitime numai atunci când decid așa cum îți convine”, a declarat Luminița Păucean-Fernandes.