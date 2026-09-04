Ambasada Rusiei la București, declarație halucinantă: „Ameninţarea la adresa României vine din respectarea directivelor NATO şi UE”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:59

Ambasada Federației Ruse în România a transmis vineri că Moscova respinge protestul formulat de București după atacul cu drone asupra punctului de trecere Orlivka, de la frontiera Ucrainei cu România. Reprezentanța diplomatică rusă susține că obiectivele utilizate de Ucraina în scopuri militare sau logistice reprezintă „ținte legitime” pentru armata rusă.

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