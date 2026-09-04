Budăi atacă PNL și USR: „Boicot la tribună, prezență la bani. Românii strâng cureaua, ei se luptă pentru funcții”

Deputatul PSD Marius Budăi îi atacă pe parlamentarii PNL și USR după scandalul privind funcțiile din Parlament. Social-democratul susține că cele două partide vorbesc despre reformă și sacrificii, dar se luptă pentru posturi și indemnizații.
Deputatul PSD Marius Budăi îi acuză pe parlamentarii PNL și USR că au transformat disputa privind funcțiile din Parlament într-o luptă politică pentru poziții și indemnizații, în timp ce românii suportă efectele măsurilor de austeritate și ale scumpirilor. Social-democratul susține că există o contradicție între discursul despre reformă și sacrificii și comportamentul celor două partide atunci când sunt puse în joc funcțiile din conducerea Parlamentului.
Boicot total în Parlament: PNL și USR refuză plenul, comisiile și votul final. Scandalul pe funcții blochează activitatea
Marius Budăi acuză PNL și USR că se luptă pentru funcții
Marius Budăi a publicat vineri un mesaj în care critică modul în care PNL și USR au reacționat după disputa privind împărțirea funcțiilor parlamentare.
Deputatul PSD pune situația din Parlament în contrast cu problemele financiare cu care se confruntă populația.
„Românii au taxe mai mari, prețuri mai mari, mai puțini bani în buzunar, mai multe griji. PNL și USR au o singură mare preocupare: cine prinde funcția”, a scris deputatul PSD.
Budăi susține că în Parlament s-a declanșat o adevărată luptă pentru poziții, însoțită de acuzații și atacuri între partide.
„S-a pornit o adevărată cafteală parlamentară pentru scaune, funcții și poziții. Scandal cât cuprinde. Acuzații. Punctaje politice. Indignare. Revoltă”, a afirmat Marius Budăi.
Budăi critică boicotul PNL și USR din Parlament
Deputatul PSD a criticat și decizia PNL și USR de a boicota activitatea de la Camera Deputaților. Budăi susține că unii dintre parlamentarii care au participat la protestul politic ar fi trecut totuși pe la condica de prezență.
„Partea cea mai frumoasă abia acum vine. PNL și USR au anunțat solemn că boicotează ședințele Camerei Deputaților. Foarte bine. Numai că unii dintre marii boicotori au avut grijă să treacă pe la condica de prezență. Boicot la tribună, prezență la bani”, a scris Budăi.
Social-democratul își continuă atacul și susține că boicotul nu ar fi fost însoțit și de renunțarea la beneficiile financiare ale funcției de parlamentar.
„Nu participăm la ședință, dar participăm la indemnizație. Nu muncim, dar semnăm. Nu ne place Parlamentul, dar ne place foarte mult ce se virează la sfârșitul lunii”, a adăugat deputatul PSD.
Budăi leagă scandalul din Parlament de măsurile de austeritate
Marius Budăi a legat conflictul pentru funcțiile parlamentare de situația economică și de măsurile promovate de guvernarea Bolojan.
Deputatul PSD susține că, în timp ce românii sunt nevoiți să își reducă cheltuielile și să suporte scumpirile, politicienii din PNL și USR ar fi preocupați de împărțirea funcțiilor.
„Asta este adevărata imagine a guvernării Bolojan: românii se luptă cu scumpirile, ei se luptă pentru funcții. Românii își calculează banii de la o lună la alta, ei își calculează câte funcții mai pot obține”, a afirmat acesta.
Budăi susține astfel că disputa politică scoate la iveală diferența dintre mesajele publice privind nevoia de reformă și modul în care partidele reacționează atunci când pierd poziții în Parlament.
PSD a pierdut o funcție la Senat, susține Marius Budăi
În mesajul său, deputatul PSD a făcut referire și la situația din Senat, unde social-democrații ar fi pierdut o funcție în urma repartizării posturilor.
Budăi afirmă că PSD nu a reacționat prin boicot sau prin acuzații la adresa celorlalte partide.
„PSD a pierdut o funcție la Senat în urma repartizării. Nu a făcut scandal. Nu a acuzat pe toată lumea de conspirații. Nu a inventat alianțe”, a susținut Marius Budăi.
Comparația este folosită de social-democrat pentru a critica reacția PNL și USR după pierderea unor poziții din conducerea Camerei Deputaților.
„Când vine vorba despre ei, se luptă să nu le strângă nimeni scaunul”
În finalul mesajului, Marius Budăi revine la tema austerității și îi acuză pe liberali și pe reprezentanții USR că le cer românilor sacrificii, dar nu acceptă aceeași logică atunci când sunt vizate propriile funcții politice.
„Când vine vorba despre români, PNL și USR ne cer să strângem cureaua, când vine vorba despre ei, se luptă să nu le strângă nimeni scaunul”, a conchis Budăi.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026