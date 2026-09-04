Budăi atacă PNL și USR: „Boicot la tribună, prezență la bani. Românii strâng cureaua, ei se luptă pentru funcții”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 09:56

Deputatul PSD Marius Budăi îi atacă pe parlamentarii PNL și USR după scandalul privind funcțiile din Parlament. Social-democratul susține că cele două partide vorbesc despre reformă și sacrificii, dar se luptă pentru posturi și indemnizații.

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