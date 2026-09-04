Trădare în lanț în USR. Partidul se pregătește să-l abandoneze și pe Nicușor Dan: „Ar fi sinucigaș să-l susținem”

Publicat 4 sept. 2026, 07:18 Sursă Realitatea PLUS

USR anunță că nici Nicușor Dan nu va mai avea sprijinul partidului la următoarea rundă de alegeri pentru Cotroceni. Potrivit lui Cristian Ghinea, useriștii speră că vor avea un candidat propriu sau unul comun cu PNL, conform Realitatea PLUS.

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