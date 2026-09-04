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Politica· 1 min citire

Trădare în lanț în USR. Partidul se pregătește să-l abandoneze și pe Nicușor Dan: „Ar fi sinucigaș să-l susținem”

Nicușor Dan/ USR

Nicușor Dan/ USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS

USR anunță că nici Nicușor Dan nu va mai avea sprijinul partidului la următoarea rundă de alegeri pentru Cotroceni. Potrivit lui Cristian Ghinea, useriștii speră că vor avea un candidat propriu sau unul comun cu PNL, conform Realitatea PLUS.

Trădarea a fost oficializată drept sport național în cadrul USR! Mai întâi, Nicușor Dan a fost scos din partidul pe care l-a fondat. Apoi, liderii USR s-au împăcat cu el și au abandonat-o pe Elena Lasconi ca să îl susțină la prezidențiale. Acum, anunță că nici Nicușor Dan nu va mai avea sprijinul partidului la următoarea rundă de alegeri pentru Cotroceni. Potrivit lui Cristian Ghinea, useriștii speră că vor avea un candidat propriu sau unul comun cu PNL. „Ar fi sinucigaș ca USR să îl susțină pe Nicușor Dan”, spune Ghinea.

Cum a devenit Nicușor Dan ținta USR-iștilor disperați după putere

„USR va avea candidat. Dilema e dacă va fi un candidat comun cu PNL sau nu”

„USR va avea candidat. Dilema e dacă va fi un candidat comun cu PNL sau nu. Eu nu cred că USR se poate... se poate prezenta la următoarele alegeri susținându-l pe Nicușor Dan. Eu cred că am fi sinucigași să-l susținem pe Nicușor Dan. Adică e... efectiv e... Și oarecum fair așa, știi? Adică el a decis că nu contează opinia electoratului său de bază, USR-ul nu are obligația morală să se sinucidă împreună cu Nicușor Dan”, a declarat Cristian Ghinea.

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