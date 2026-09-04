Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Trădare în lanț în USR. Partidul se pregătește să-l abandoneze și pe Nicușor Dan: „Ar fi sinucigaș să-l susținem”
Nicușor Dan/ USR
Publicat4 sept. 2026, 07:18
SursăRealitatea PLUS
USR anunță că nici Nicușor Dan nu va mai avea sprijinul partidului la următoarea rundă de alegeri pentru Cotroceni. Potrivit lui Cristian Ghinea, useriștii speră că vor avea un candidat propriu sau unul comun cu PNL, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 07:16Guvernul face lobby la Bruxelles pentru legea care îl poate salva pe Dominic Fritz. Comisia Europeană cere explicații României
- 23:39Fritz a pierdut mandatul, oamenii lui au început linșajul. Ipocrizia atinge cote maxime: cum îl apărau USR-iștii în trecut pe Lucian Pahonțu-VIDEO
- 22:15Alexandru Rogobete contracarează zvonurile în legătură cu propunerea sa pentru funcția de premier. Ce spune despre eventuala candidatură la Primăria Timișoarei
- 21:55Documentar-șoc: planul USR pentru interzicerea opozanților. ”Apărătorii statului de drept” pun pumnul în gura presei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News