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Politica· 2 min citire
Luis Lazarus, mesaj în Parlamentul European: „Nu putem tolera la infinit o asemenea situație”. Fermierii și ciobanii pregătesc un mare protest în România
Luis Lazarus
Luis Lazarus a lansat un atac dur la adresa instituțiilor europene, în contextul problemelor cu care se confruntă fermierii și crescătorii de animale. Europarlamentarul a susținut că politicile europene nu răspund suficient nevoilor celor care lucrează în agricultură și a criticat inclusiv deciziile privind tratatul Mercosur.
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