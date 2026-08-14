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Economie· 1 min citire
Turme de oi și remorci cu bălegar la Guvern. Luis Lazarus: „Protestele ar putea începe din luna septembrie!”
Publicat14 aug. 2026, 13:25
Actualizat14 aug. 2026, 13:36
SursăRealitatea PLUS
Fermierii pregătesc noi proteste de amploare la ușa premierului Bolojan, ale cărui măsuri i-au adus aproape de faliment. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt Piața Victoriei în luna septembrie, după cum afirmă europarlamentarul Luis Lazarus.
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