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Economie· 1 min citire

Turme de oi și remorci cu bălegar la Guvern. Luis Lazarus: „Protestele ar putea începe din luna septembrie!”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 13:25
Actualizat14 aug. 2026, 13:36
SursăRealitatea PLUS

Fermierii pregătesc noi proteste de amploare la ușa premierului Bolojan, ale cărui măsuri i-au adus aproape de faliment. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt Piața Victoriei în luna septembrie, după cum afirmă europarlamentarul Luis Lazarus.

Fermierii vin la București. Calendarul protestului

„Este luată în calcul luna septembrie, pentru că se presupune că atunci, probabil, vom avea și un guvern în fond și, la urma urmei, este cel puțin ciudat cum acești oameni, respectiv Barna și Bolojan... și alții, negociază tot felul de lucruri cu sindicate și cu oameni din sistem, din sector, cum ar fi și agricultorii și ciobanii noștri, fără să aibă un mandat concret, adică ce pot ei să promită.

Și în aceste condiții, în luna septembrie, să vă așteptați la o acțiune de protest de mare amvergură și voi fi, de-a dreptul, fericit și entuziasmat să fiu alături de ei în această acțiune.

Mii de crescători de animale și de fermieri și de oameni care sunt dezamăgiți.”, a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.

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