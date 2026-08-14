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Economie· 2 min citire

Ilie Bolojan, după ședința de urgență la Guvern: centralele pe cărbune vor fi repornite – LIVE TEXT

Ilie Bolojan si Cristian Bușoi

Ilie Bolojan si Cristian Bușoi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 11:59
Actualizat14 aug. 2026, 12:50
SursăRealitate Plus

Ilie Bolojan a anunțat că deficitul de energie creat de oprirea Centralei Cernavodă va fi suplinit prin repornirea unor centrale pe cărbune. Anunțul a venit la finalul ședinței de urgență a Guvernului, prima după ce Reactorul 2 al Centralei Nucleare Cernavodă a fost debranșat de la Sistemul Energetic Național.

Principalele declarații:

Componenta din PNRR, dar și fondurile de coeziune. Voi vorbi despre aspectele care țin de energie, iar domnul ministru Buzlaro de componenta de fonduri. Așa cum știți, pe fondul scăderii debitelor Dunării, ieri a fost scos din producție și grupul 2 de la Cernavodă.

Prin urmare, cei 600 de megawați pe care îi pierdem din componenta de producție urmează să fie înlocuiți, iar împreună cu Dispecerul Energetic Național am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală, în condiții de criză, a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și de eolian, din intrarea în producție, începând de săptămâna viitoare, a grupului în rezervă de la Rovinari, ceea ce va acoperi aproape jumătate din acest deficit, din importuri și din uzinarea suplimentară de către hidrocentralele din România, gestionate de Hidroelectrica.

Și din toate datele pe care le avem, sistemul nu are probleme de funcționare și folosesc acest prilej să le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară și tuturor celor care, prin sistemele de stocare pe care le gestionează, au injectat cantități importante de energie în orele în care consumul este mai mare.

Datele nu sunt deloc încurajatoare: joi seară, la orele de vârf, importurile de energie s-au dublat față de ziua de miercuri, când unitatea nucleară încă livra în sistem.

Nivelul extrem de scăzut al Dunării afectează toate țările din regiune, ceea ce complică importurile. Guvernul a notificat Comisia Europeană și a cerut flexibilitate în jaloanele PNRR privind capacitățile pe cărbune.

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