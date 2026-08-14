Ilie Bolojan, după ședința de urgență la Guvern: centralele pe cărbune vor fi repornite – LIVE TEXT

Publicat 14 aug. 2026, 11:59 Actualizat 14 aug. 2026, 12:50 Sursă Realitate Plus

Ilie Bolojan a anunțat că deficitul de energie creat de oprirea Centralei Cernavodă va fi suplinit prin repornirea unor centrale pe cărbune. Anunțul a venit la finalul ședinței de urgență a Guvernului, prima după ce Reactorul 2 al Centralei Nucleare Cernavodă a fost debranșat de la Sistemul Energetic Național.

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