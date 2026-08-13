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Acciza la motorină, redusă cu 20% între 16 și 31 august. Cu cât se ieftinește litrul de combustibil
Carburanți
Ministerul Finanțelor va reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16–31 august 2026, în contextul creșterii puternice a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Diminuarea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, echivalentul a circa 0,56 lei pe litru.
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