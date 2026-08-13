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Acciza la motorină, redusă cu 20% între 16 și 31 august. Cu cât se ieftinește litrul de combustibil

Carburanți

Carburanți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 18:12

Ministerul Finanțelor va reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16–31 august 2026, în contextul creșterii puternice a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Diminuarea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, echivalentul a circa 0,56 lei pe litru.

Acciza la motorină, redusă temporar cu 20%

Acciza aplicată motorinei standard va ajunge, în intervalul 16–31 august, la 2.243,43 lei pentru 1.000 de litri, respectiv aproximativ 2,24 lei pe litru, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Măsura vine după avansul semnificativ al prețurilor din piață. Pentru perioada analizată, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13%, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a urcat cu 23,01%.

Reducerea accizei: 0,56 lei pentru fiecare litru de motorină

Reducerea este aplicată în baza mecanismului introdus prin Legea nr. 162/2026, care permite ajustarea temporară a accizelor în funcție de evoluțiile de pe piață. Indicatorii relevanți sunt evaluați la fiecare două săptămâni.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acciza la motorină va fi reevaluată la fiecare două săptămâni

Potrivit ministrului, diminuarea accizei urmărește să limiteze presiunea asupra populației și companiilor, inclusiv asupra transportatorilor și firmelor de logistică. Costul motorinei influențează direct cheltuielile de transport și, implicit, prețurile bunurilor și serviciilor.

Ministerul Finanțelor a precizat că va continua să urmărească evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul accizei să fie reevaluat o dată la două săptămâni.

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