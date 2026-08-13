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Social· 1 min citire
Situație halucinantă la Cernavodă, orașul care petrece timp de o săptămână în plină criză. Localnicii au fost anunțați că vor rămâne fără apă caldă
Primarul liberal a sfidat indicațiile șefului de partid
Situație halucinantă la Cernavodă. Orașul în care Primăria a organizat o săptămână de petreceri, cu sute de mii de euro, se confruntă acum cu o criză dublă: de energie și de apă. Exact în ziua în care centrala nucleară a fost complet deconectată de la sistemul energetic, autoritățile i-au anunțat pe oameni că riscă să rămână fără apă caldă, pe o perioadă nedeterminată.
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