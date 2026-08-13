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Situație halucinantă la Cernavodă, orașul care petrece timp de o săptămână în plină criză. Localnicii au fost anunțați că vor rămâne fără apă caldă

Primarul liberal a sfidat indicațiile șefului de partid

Primarul liberal a sfidat indicațiile șefului de partid

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 18:15

Situație halucinantă la Cernavodă. Orașul în care Primăria a organizat o săptămână de petreceri, cu sute de mii de euro, se confruntă acum cu o criză dublă: de energie și de apă. Exact în ziua în care centrala nucleară a fost complet deconectată de la sistemul energetic, autoritățile i-au anunțat pe oameni că riscă să rămână fără apă caldă, pe o perioadă nedeterminată.

SC Utilități Publice Cernavodă SA a transmis pe 13 august că apa caldă va mai fi furnizată, în parametri reduși, doar două–trei zile. După acest interval, serviciul va fi oprit pe termen nelimitat, scrie Ziarul Amprenta.

Primăria a informat locuitorii că restricțiile încep de vineri. Decizia vine pe fondul lucrărilor repetate la rețele și al presiunii uriașe din sistem, deja afectat de secetă și de consumul crescut. În ultimele săptămâni, întreruperile au devenit frecvente, iar unele zone au rămas fără apă caldă chiar și 48 de ore.

În acest timp, primarul din Cernavodă sfidează situația. Deși le-a cerut localnicilor să verifice inclusiv robinetele, pentru a evita pierderile de apă pe rețea, administrația locală continuă petrecerea de șapte zile.

Evenimentul, la care sunt aduși numeroși artiști, ar fi costat aproximativ 1,4 milioane de lei și a ajuns la ziua a patra. Pe lângă suma uriașă cheltuită, consumul de energie electrică este, de asemenea, foarte mare.

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