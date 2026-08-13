Criminalul Passaris și a încercat norocul și a cerut eliberare condiționată. Ce au decis judecătorii

Publicat 13 aug. 2026, 18:25 Sursă Agerpres

Grecul Konstantinos Passaris, care execută o condamnare pe viață în România, rămâne în închisoare după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv joi o cerere de eliberare condiționată.

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