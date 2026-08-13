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Social· 1 min citire
Dorel Onaca, expert în salvări maritime: Operațiunea de pe Dunăre a fost o prostie
Publicat13 aug. 2026, 18:08
SursăRealitatea PLUS
Dorel Onaca, expert în salvări maritime, contestă distrugerea stâncii pentru creșterea debitului Dunării și consideră că situația ar fi putut fi anticipată. Acesta susține că zona era cunoscută de ani întregi pentru problemele de colmatare, iar pompele suplimentare trebuiau pregătite înainte ca Dunărea să atingă nivelul critic.
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