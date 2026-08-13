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Dorel Onaca, expert în salvări maritime: Operațiunea de pe Dunăre a fost o prostie

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 18:08
SursăRealitatea PLUS

Dorel Onaca, expert în salvări maritime, contestă distrugerea stâncii pentru creșterea debitului Dunării și consideră că situația ar fi putut fi anticipată. Acesta susține că zona era cunoscută de ani întregi pentru problemele de colmatare, iar pompele suplimentare trebuiau pregătite înainte ca Dunărea să atingă nivelul critic.

„Acel epiu, acea stâncă, este de fapt mama naturala a brațului Bala.

De 300-400 de ani acea stâncă a format bratul Bala care uneste Dunărea veche cu bratul Borcea. Zona aceasta este cea mai oxigenată apă din Dunăre pentru ca aici se formează niște cascade și este traseul natural al sturonilor.

Prin detonarea acestei stânci a facut un dezastru ecologic și a omorât, a taiat traseul natural al sturionilor, pentru ca acela este traseul de sute de ani al sturionilor.

Râd guvizii și plâng sturionii, nu se poate asa ceva. Cel de la Apele Romane trebuie tras cu totul de pe fata pamantului.

Ca sa faca ceva bine trebuia sa obtureze bratul Bala, putea să puna niste barje, sa lase stânca în continuare și apa mergea în continuare spre Dunarea veche, adică spre centrala.„

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