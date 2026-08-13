Dorel Onaca, expert în salvări maritime: Operațiunea de pe Dunăre a fost o prostie

Publicat 13 aug. 2026, 18:08 Sursă Realitatea PLUS

Dorel Onaca, expert în salvări maritime, contestă distrugerea stâncii pentru creșterea debitului Dunării și consideră că situația ar fi putut fi anticipată. Acesta susține că zona era cunoscută de ani întregi pentru problemele de colmatare, iar pompele suplimentare trebuiau pregătite înainte ca Dunărea să atingă nivelul critic.

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