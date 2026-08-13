Dunărea a ajuns la un nivel critic. Cum pune seceta în pericol energia nucleară din România și Ungaria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 17:44

Nivelul record de scăzut al Dunării pune presiune pe centralele nucleare din România și Ungaria. Centrala de la Cernavodă a oprit joi ultimul reactor funcțional, iar unitatea nucleară de la Paks a fost nevoită să își reducă drastic producția, în contextul secetei severe și al valului prelungit de căldură din Europa.

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