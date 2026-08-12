Sir Rod Stewart, operat la inimă. Artistul își anulează concertele din următoarele patru săptămâni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:08

Sir Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă și își va anula concertele programate în următoarele patru săptămâni. Artistul a anunțat că a trecut cu succes prin procedura de implantare a unui stent coronarian și că se simte deja mai bine.

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