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Sir Rod Stewart, operat la inimă. Artistul își anulează concertele din următoarele patru săptămâni
Rod Stewart
Sir Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă și își va anula concertele programate în următoarele patru săptămâni. Artistul a anunțat că a trecut cu succes prin procedura de implantare a unui stent coronarian și că se simte deja mai bine.
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