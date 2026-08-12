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Sir Rod Stewart, operat la inimă. Artistul își anulează concertele din următoarele patru săptămâni

Rod Stewart

Rod Stewart

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:08

Sir Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă și își va anula concertele programate în următoarele patru săptămâni. Artistul a anunțat că a trecut cu succes prin procedura de implantare a unui stent coronarian și că se simte deja mai bine.

Cântărețul britanic a anunțat marți, pe contul său de Instagram, că a fost supus unei proceduri de implantare a unui stent coronarian. Legendarul artist a precizat că intervenția a fost una de rutină și că se află pe drumul spre recuperare.

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„Mă simt deja mai bine” și sunt „pe drumul cel bun spre recuperare”, a transmis Rod Stewart, potrivit Variety.

Concertele din următoarele patru săptămâni, anulate

Din cauza perioadei de recuperare, artistul a anunțat anularea concertelor programate în următoarele patru săptămâni în cadrul turneului său de adio, „One Last Time”, precum și a seriei de spectacole „The Encore Shows”, organizate la Las Vegas.

Rod Stewart și-a exprimat regretul față de fanii care așteptau concertele: „Sunt profund dezamăgit că voi rata aceste spectacole și îmi pare rău că îi dezamăgesc pe fanii mei, dar abia aștept să mă întorc pe scenă și să mă distrez din nou alături de voi toți în curând”.

Rod Stewart a avut probleme și în timpul unui concert în iunie

Intervenția chirurgicală vine la câteva săptămâni după un moment care i-a îngrijorat pe fanii artistului. În luna iunie, în timpul unui concert susținut în West Valley City, Utah, Rod Stewart a fost la un pas să leșine pe scenă.

Imaginile de la spectacol l-au surprins aplecat și sprijinindu-se de instrumente și de bariere. Artistul le-a spus atunci spectatorilor că era cât pe ce să leșine și i-a întrebat dacă este în regulă să stea jos în timpul unei piese. După ce membrii echipei i-au adus o butelie de oxigen pe scenă, Rod Stewart și-a continuat concertul.

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