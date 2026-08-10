Hotelul – ca intersecție între oameni
Continental Forum Bucuresti
Continental Hotels lansează ediția a II-a a Apelului de Proiecte „Hotelul ca intersecție între oameni” Ai o idee care poate schimba comunitatea? Continental Hotels lansează ediția a II-a a apelului de proiecte, la nivel național, destinat inițiativelor culturale, sociale sau educaționale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Tu vii cu ideea, noi punem contextul: cazare și masă gratuite, ca să poți scrie, testa și implementa proiectul în cele mai bune condiții.
Înscrierile sunt deschise până pe 31 august 2026. Formularul de înscriere și regulamentul sunt disponibile AICI și AICI.
Descrierea Competiției
Competiția face parte din programele derulate de către Continental Hotels cu scopul de a susține inițiative din varii domenii care răspund obiectivului general de creștere a responsabilității sociale, ecologice și locale, pe care le urmărește organizatorul.
Misiunea Apelului de proiecte „Hotelul ca intersecție între oameni“ este de a oferi posibilitatea unui participant să exploreze una sau mai multe din localitățile în care se desfășoară rețeaua hotelieră Continental Hotels, să interacționeze cu orașul, să îl cunoască, să aducă și să creeze emoții, informații, artă, să îmbogățească viața culturală și socială a orașului.
Continental Hotels oferă câștigătorului acestei competiții un premiu sub formă de prestare de servicii hoteliere (care constau în cazare și masă în regim de demipensiune), în valoare de maximum 50.000 lei (TVA inclus) în cadrul hotelurilor deținute și operate de organizator din București, Constanța, Suceava, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Drobeta Turnu Severin, Arad, în funcție de nevoile proiectului.
Cine poate participa
Criteriile pe care aplicanții trebuie să le îndeplinească sunt:
organizații non-guvernamentale sau non-profit, cu rezidența fiscală și sediul în România sau în oricare dintre țările Uniunii Europene și o istorie de funcționare de minimum 2 ani.
persoane fizice cu vârsta minimă 18 ani și cetățenie română.
Participanții pot înscrie un singur proiect în Competiție.
Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice sau care au încălcat legea statului român sau legislația Uniunii Europene.
Participanții persoane juridice trebuie să aibă capacitatea de a acționa, conform statutului propriu, în domeniul căruia i se adresează proiectul.
Participanții persoane juridice trebuie să demonstreze prin statut: că nu sunt înființate de niciun partid politic și că nu finanțează partide politice.
Prin înscrierea și participarea la Competiție, participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Nu au dreptul de a participa în Competiție angajații Continental Hotels SA, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
Eligibilitatea proiectelor
Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
perioada de implementare proiect este de minimum 5 luni, maximum 12 luni;
finalizarea proiectului trebuie să aibă loc până la finalul anului 2027 de la încheierea implementării;
proiectul nu are scop economic sau lucrativ, abordând în mod exclusiv tematici de interes social sau cultural.
Următoarele zone de interes pot fi abordate de către proiectele propuse: pictură, sculptură și oricare alte tipuri de arte figurative; jurnalism, antropologie și orice altă zonă de investigație culturală și socială; literatură și creare de conținut de natură culturală în orice formă și pentru orice suport mediatic. Lista de mai sus nu este limitativă, ci doar orientativă.
Proiectul va prezenta un set de acțiuni sau activități planificate, delimitate în timp și spațiu, care urmăresc atingerea unor obiective, cu un buget fix, având rezultate cuantificabile.
Pot fi înscrise în Competiție și proiecte care fac parte dintr-un program, componente sau subdiviziuni ale acestuia, cu condiția ca programul părinte să îndeplinească criteriile de eligibilitate de mai sus.
Drepturile și obligațiile părților
1. Participanții au următoarele drepturi:
să înscrie în Competiție proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;
să promoveze pe orice canale de comunicare participarea la Competiție;
în cazul în care proiectul devine câștigatorul Competiției, să promoveze colaborarea cu Continental Hotels.
2. Participanții au următoarele obligații:
să respecte Regulamentul competiției;
să nu angajeze numele Continental Hotels în contexte defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii proiectului sau organizatorului;
să pună la dispoziția juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere, privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în Competiție, accesând butonul din dreapta;
să colaboreze cu Organizatorul în vederea promovării proiectului și programului;
la cererea Organizatorului, să furnizeze materiale care vor fi folosite pentru promovarea Competiției în mediul online. Materialele pot fi în format imagine, foto, video sau text, la latitudinea Participantului;
să păstreze confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință (în legătură cu tarife, condiții contractuale ș.a.).
3. Organizatorul are următoarele drepturi:
să refuze proiecte care nu respectă criteriile de eligibilitate;
să refuze proiecte care sunt în contradicție cu valorile Continental Hotels;
să solicite detalii și informații suplimentare cu privire la proiect, în cazul în care are nevoie de mai multe date pentru a lua o decizie;
să solicite furnizarea de către câștigătorul Competiției a unor informații despre stadiul de realizare al proiectului pe parcursul implementării (raport de activitate în diferite faze ale proiectului).
4. Organizatorul are următoarele obligații:
să asigure servicii hoteliere pe perioada implementării proiectului, câștigătorului Competiției, în speță cazare și servicii de restaurant în regim demipensiune, în valoare de maximum 50.000 de lei (TVA inclus) într-unul (sau mai multe) din hotelurile deținute de Continental Hotels în București, Constanța, Suceava, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Drobeta Turnu Severin, Arad;
promovarea colaborării cu câștigătorul Competiției și a numelui și detaliilor proiectului în campanii media;
să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiul obținut de către câștigător în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
Perioada de înscriere
Înscrierile în Competiție, se desfășoară în perioada 27 aprilie 2026 – 31 august 2026. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere. După încheierea perioadei de înscriere, depunerile vor fi citite și evaluate de echipa de organizare pentru verificarea respectării condițiilor din prezentul Regulament.
Înscrierea proiectului
Înscrierea proiectelor se face în limba română, exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere de pe această pagină, numai pe perioada dedicată înscrierilor (27 aprilie 2026 – 31 august 2026).
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita revizuirea sau completarea informațiilor din formularul de înscriere.
Un proiect poate fi eliminat din Competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din formularul de înscriere depășește termenul limită pentru înscrierea în concurs și/sau conține câmpuri obligatorii necompletate în formular.
La solicitarea Organizatorului, aplicanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze informațiile din formularul de înscriere. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii proiectului din competiție.
Acceptarea/aprobarea înscrierii unui proiect în Competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare la finalul etapei de înscriere, prin trimiterea unui e-mail de confirmare către adresa din contul aplicantului, până în data de 10 septembrie 2026, inclusiv.
Procesul de Jurizare și selectarea câștigătorului
Toate proiectele înscrise vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai Continental Hotels și parteneri externi. Jurizarea va fi făcută în două etape:
Evaluare individuală pe baza grilei de mai jos;
Discuție comună pentru selecția proiectului câștigător.
Criterii de evaluare individuală (100 puncte total)
Scorul maxim este de 100 de puncte. Proiectele vor fi selectate în funcție de punctaj și discuția comună a juriului.
Evaluarea proiectelor
Procesul de evaluare al proiectelor se va desfășura în 3 etape:
în perioada 01 – 25 septembrie 2026 va avea loc evaluarea eligibilității proiectelor primite și notificarea participanților în cazul în care este nevoie informații suplimentare;
în perioada 25 – 30 septembrie 2026 va avea loc susținerea interviurilor finale.
Pe 9 octombrie 2026 va avea loc anunțarea câștigătorului, prin publicarea acestuia pe site-ul oficial al organizatorului și pe email pe adresa de înscriere.
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