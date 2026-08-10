Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:58

Continental Hotels lansează ediția a II-a a Apelului de Proiecte „Hotelul ca intersecție între oameni” Ai o idee care poate schimba comunitatea? Continental Hotels lansează ediția a II-a a apelului de proiecte, la nivel național, destinat inițiativelor culturale, sociale sau educaționale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Tu vii cu ideea, noi punem contextul: cazare și masă gratuite, ca să poți scrie, testa și implementa proiectul în cele mai bune condiții.

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