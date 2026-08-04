Cum îți revii după o noapte albă: remediile naturale care combat oboseala și susțin organismul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 11:32

O noapte albă sau mai multe zile cu somn insuficient pot afecta rapid energia, concentrarea și starea de spirit. Deși niciun remediu nu poate înlocui orele de odihnă pierdute, specialiștii spun că anumite plante medicinale pot ajuta organismul să facă față mai ușor oboselii și stresului.

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