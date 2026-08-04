Cum îți revii după o noapte albă: remediile naturale care combat oboseala și susțin organismul

O noapte albă sau mai multe zile cu somn insuficient pot afecta rapid energia, concentrarea și starea de spirit. Deși niciun remediu nu poate înlocui orele de odihnă pierdute, specialiștii spun că anumite plante medicinale pot ajuta organismul să facă față mai ușor oboselii și stresului.
Somnul este esențial pentru refacerea organismului, reglarea hormonilor, consolidarea memoriei și funcționarea sistemului imunitar. Specialiștii recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte pentru majoritatea adulților, scrie Click!.
Atunci când odihna este insuficientă, pot apărea oboseală fizică și psihică, dificultăți de concentrare, iritabilitate și scăderea performanței cognitive. Pe termen lung, lipsa cronică de somn este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și metabolice.
Rhodiola, una dintre cele mai eficiente plante împotriva oboselii
Rhodiola (Rhodiola rosea) este una dintre cele mai studiate plante adaptogene. Cercetările arată că aceasta poate contribui la reducerea senzației de oboseală și la îmbunătățirea capacității de concentrare în perioadele solicitante.
Persoanele care se confruntă cu stres sau lipsă de somn pot observa o rezistență mai bună la efortul intelectual, însă efectele diferă de la o persoană la alta.
Ginsengul și ashwagandha, aliați pentru energie și rezistență la stres
Ginsengul asiatic (Panax ginseng) este folosit de secole pentru efectele sale tonice și poate susține nivelul de energie, atenția și funcțiile cognitive în perioadele de oboseală temporară.
La rândul său, ashwagandha (Withania somnifera) este apreciată pentru capacitatea de a reduce nivelul perceput de stres și de a contribui la îmbunătățirea calității somnului. Unele studii arată că poate reduce nivelul cortizolului, hormonul asociat stresului.
Specialiștii atrag însă atenția că aceste suplimente nu sunt recomandate tuturor și pot interacționa cu anumite tratamente medicamentoase.
Roinița și ceaiul verde pot susține recuperarea
Roinița (Melissa officinalis) este cunoscută pentru efectele sale calmante și poate favoriza relaxarea, contribuind la un somn mai odihnitor în nopțile următoare.
Ceaiul verde reprezintă o alternativă mai blândă la cafea. Datorită combinației dintre cofeină și L-teanină, acesta poate îmbunătăți atenția și reduce senzația de oboseală mentală fără efectele stimulante intense ale consumului excesiv de cafea.
Ghimbirul și menta contribuie la starea generală de bine
Ghimbirul nu combate direct lipsa somnului, însă proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare pot susține organismul și pot reduce disconfortul digestiv care apare uneori după perioadele de oboseală accentuată.
De asemenea, ceaiul de mentă este recomandat pentru efectele sale benefice asupra digestiei și pentru senzația de prospețime pe care o oferă.
Ce recomandă medicii după o noapte albă
Pe lângă plantele medicinale, specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru recuperarea organismului:
hidratare corespunzătoare pe parcursul zilei;
un mic dejun bogat în proteine și fibre;
expunere la lumină naturală dimineața;
evitarea consumului excesiv de cafea și băuturi energizante;
mișcare ușoară sau o plimbare în aer liber;
recuperarea orelor de somn în noaptea următoare.
Plantele medicinale nu înlocuiesc somnul
Specialiștii subliniază că niciun supliment sau remediu natural nu poate compensa efectele lipsei cronice de somn.
În plus, plantele medicinale trebuie administrate cu prudență, deoarece pot avea contraindicații sau pot interacționa cu medicamentele utilizate pentru hipertensiune, diabet, tulburări de coagulare sau afecțiuni psihice.
Persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate sau cele care alăptează ar trebui să consulte medicul înainte de a începe administrarea suplimentelor pe bază de plante.
În combinație cu un stil de viață echilibrat, o alimentație sănătoasă și un program regulat de odihnă, plante precum rhodiola, ginsengul, ashwagandha, roinița, ceaiul verde, ghimbirul și menta pot contribui la susținerea organismului în perioadele de oboseală și stres.