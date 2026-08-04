Sărbătoarea zilei 4 august: Sfinții Șapte Tineri din Efes – mărturisitori ai credinței și ai Învierii

Publicat 4 aug. 2026, 07:11 Actualizat 4 aug. 2026, 07:12

Sfinții Șapte Tineri din Efes – Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin – au fost ostași în timpul împăratului Deciu (249–251), perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor. Refuzând să participe la un festival păgân, ei au rămas statornici în credință și s-au rugat lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor creștinilor care îndurau chinuri din pricina credinței.

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