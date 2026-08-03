Cele trei zodii cărora norocul le bate la ușă săptămâna aceasta. Astrele le-au pregătit surprize de proporții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 20:09

Vești bune pentru trei zodii din horoscop. Astrele anunță o perioadă favorabilă, cu oportunități, schimbări pozitive și surprize importante. În săptămâna 3-9 august 2026, cei născuți sub aceste semne zodiacale ar putea beneficia de un context astral care le susține în plan personal și profesional. Tranzitele acestei perioade pun accent pe încredere, relații și noi începuturi.

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