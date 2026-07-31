Vezi tot mai des 111, 222 sau 555? Ce spun numerologii despre aceste secvențe și cum explică psihologii fenomenul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:51

Tot mai multe persoane spun că observă frecvent aceleași combinații de cifre – pe ceas, pe bonurile fiscale, pe numerele de înmatriculare sau chiar în numerele de telefon. Pentru unii, acestea sunt simple coincidențe, în timp ce alții le consideră mesaje cu o semnificație aparte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre numerenumerologie