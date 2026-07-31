Cât de des trebuie schimbată periuța de dinți. Ce se întâmplă dacă o folosești prea mult timp

Periuța de dinți este indispensabilă pentru o igienă orală corectă, însă eficiența ei scade în timp, chiar dacă la prima vedere pare în stare bună. Specialiștii atrag atenția că folosirea unei periuțe uzate poate reduce eficiența periajului și poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, motiv pentru care aceasta trebuie înlocuită periodic.
La ce interval trebuie schimbată
Recomandarea generală este ca periuța de dinți să fie înlocuită la fiecare 3-4 luni. În cazul periuțelor electrice, regula este aceeași, însă trebuie schimbat doar capătul de periere.
Totuși, există situații în care aceasta trebuie înlocuită mai devreme:
perii sunt îndoiți sau uzați;
periuța a fost folosită după o răceală, gripă sau altă infecție;
observi depuneri care nu mai pot fi îndepărtate prin clătire;
capul periuței este deteriorat.
De ce nu este bine să o folosești prea mult
Pe măsură ce perii se uzează, eficiența periajului scade. Aceștia nu mai pot îndepărta la fel de bine placa bacteriană, ceea ce favorizează acumularea tartrului și apariția cariilor.
În plus, o periuță veche poate reține bacterii, fungi și alte microorganisme, mai ales dacă este păstrată într-un mediu umed sau într-un suport în care intră în contact cu alte periuțe.
Ce riscuri există
Folosirea îndelungată a aceleiași periuțe poate contribui la:
apariția cariilor;
inflamația și sângerarea gingiilor;
respirație urât mirositoare;
curățarea incompletă a suprafeței dinților.
De asemenea, dacă perii sunt foarte deteriorați, aceștia pot deveni prea abrazivi pentru gingii și pot provoca mici leziuni în timpul periajului.
Cum prelungești durata de viață a periuței
Specialiștii recomandă câteva reguli simple:
clătește bine periuța după fiecare utilizare;
las-o să se usuce în poziție verticală;
evită păstrarea într-o husă închisă atunci când este umedă;
nu împărți periuța cu alte persoane;
schimb-o după ce ai trecut printr-o boală infecțioasă, pentru a reduce riscul reinfectării.
Este suficient dacă perii încă arată bine?
Nu întotdeauna. Chiar dacă periuța pare în stare bună, după câteva luni de utilizare zilnică eficiența perilor scade. În plus, microorganismele se pot acumula în timp, fără să fie vizibile cu ochiul liber.
Din acest motiv, stomatologii recomandă respectarea intervalului de 3-4 luni chiar dacă periuța nu pare foarte uzată, potrivit sursei.