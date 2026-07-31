Cât de des trebuie schimbată periuța de dinți. Ce se întâmplă dacă o folosești prea mult timp

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 12:17

Periuța de dinți este indispensabilă pentru o igienă orală corectă, însă eficiența ei scade în timp, chiar dacă la prima vedere pare în stare bună. Specialiștii atrag atenția că folosirea unei periuțe uzate poate reduce eficiența periajului și poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, motiv pentru care aceasta trebuie înlocuită periodic.

Distribuie articolul