Cum prepari cel mai bun sos tzatziki. Rețeta originală grecească, pas cu pas

Tzatziki este un sos tradițional grecesc, apreciat pentru gustul său proaspăt și textura cremoasă. Preparat din iaurt grecesc, castravete și usturoi, acesta este perfect alături de carne la grătar, lipie sau legume proaspete. Descoperă mai jos rețeta autentică, ușor de preparat chiar la tine acasă.
INGREDIENTE pentru 4-6 porții:
500 g iaurt grecesc (10% grăsime, de preferat)
1 castravete mare (sau 2 mici)
2-3 căței de usturoi, pisați
2 linguri ulei de măsline extravirgin
1 lingură oțet din vin alb sau suc de lămâie
1 lingură mărar proaspăt tocat (opțional – în multe regiuni din Grecia nu se folosește deloc)
Sare și piper, după gust
MOD DE PREPARARE:
Pentru început, trebuie să speli bine castravetele și să-l cureți parțial de coajă, dacă aceasta este groasă. Dă-l pe răzătoarea mare, presară peste el o jumătate de linguriță de sare și lasă-l deoparte timp de 10-15 minute. Sarea va ajuta la eliminarea excesului de apă, astfel încât sosul să rămână cremos și să nu se subțieze.
Apoi, pune castravetele ras într-un tifon curat sau într-un prosop de bucătărie și stoarce-l foarte bine. Este important să elimini cât mai mult lichid, deoarece acesta este unul dintre secretele unui tzatziki autentic.
Într-un bol încăpător, adaugă iaurtul grecesc, usturoiul trecut prin presă, uleiul de măsline extravirgin și oțetul din vin alb sau sucul de lămâie. Amestecă ingredientele până când obții o compoziție fină și omogenă.
Încorporează castravetele bine stors în amestecul de iaurt, apoi adaugă mărarul proaspăt tocat, dacă alegi să-l folosești. Amestecă ușor, astfel încât toate ingredientele să se combine uniform, fără a pierde din textura cremoasă a sosului.
La final, potrivește gustul cu sare și piper proaspăt măcinat. Acoperă bolul și lasă sosul la frigider pentru cel puțin o oră, de preferat două-trei ore. În acest interval, aromele se vor îmbina perfect, iar tzatziki va căpăta gustul autentic specific bucătăriei grecești.
Înainte de servire, amestecă ușor sosul și stropește-l cu puțin ulei de măsline extravirgin. Se servește rece, alături de lipie pita, carne la grătar, gyros, souvlaki sau legume proaspete.