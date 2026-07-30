Cum prepari cel mai bun sos tzatziki. Rețeta originală grecească, pas cu pas

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:04

Tzatziki este un sos tradițional grecesc, apreciat pentru gustul său proaspăt și textura cremoasă. Preparat din iaurt grecesc, castravete și usturoi, acesta este perfect alături de carne la grătar, lipie sau legume proaspete. Descoperă mai jos rețeta autentică, ușor de preparat chiar la tine acasă.

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