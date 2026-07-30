Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Tradiții și obiceiuri pe care credincioșii le respectă cu sfințenie

Astăzi credincioșii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, zi care precede una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul bisericesc. În acest an, Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 31 iulie, și se încheie înaintea marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, prăznuită la 15 august. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, cumpătare și pregătire sufletească. Pentru mulți români, Lăsatul Secului reprezintă nu doar ultima zi în care se consumă alimente „de dulce”, ci și un prilej de reflecție, de iertare și de apropiere de valorile creștine, înaintea începerii postului.
Semnificația Lăsatului Secului
În tradiția ortodoxă, Lăsatul Secului marchează trecerea de la viața obișnuită la perioada de post. Dincolo de schimbările alimentare, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să renunțe la excese, la conflicte și la tot ceea ce îi îndepărtează de viața spirituală.
Preotul Marius Oblu a explicat că denumirea provine din expresia veche „a lăsa secul”, care face referire la renunțarea la hrana bogată și la preocupările materiale în favoarea unei perioade dedicate rugăciunii și disciplinei sufletești.
Potrivit acestuia, postul nu reprezintă doar o schimbare a alimentației, ci și un exercițiu de voință, echilibru și apropiere de Dumnezeu.
Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului
Postul Sfintei Marii începe în fiecare an la 1 august și se încheie pe 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Însă, anul acesta începe cu o zi mai devreme, pe 31 iulie, și asta pentru că este vineri, zi considerată una de post.
Acest post este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox și este dedicat pregătirii pentru sărbătoarea din 15 august, una dintre cele mai importante zile de cinstire a Fecioarei Maria.
Pe durata postului, credincioșii renunță la alimentele de origine animală și respectă rânduielile stabilite de Biserică, existând și zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn, potrivit calendarului bisericesc.
Tradițiile păstrate în ziua Lăsatului Secului
În numeroase regiuni ale țării, familiile se adună la masă pentru a servi ultimele bucate de dulce înainte de începerea postului. Acest obicei simbolizează despărțirea de perioada de belșug și intrarea într-un timp al cumpătării.
Tot în această zi, mulți credincioși încearcă să își rezolve neînțelegerile cu cei apropiați și să își ceară iertare, considerând că postul trebuie început cu sufletul împăcat.
În tradiția populară, gesturile de iertare, milostenia și faptele bune sunt la fel de importante ca înfrânarea alimentară, deoarece postul este văzut ca o pregătire atât a trupului, cât și a sufletului.
Un timp dedicat rugăciunii și echilibrului
Deși obiceiurile diferă de la o zonă la alta, semnificația acestei zile rămâne aceeași. Lăsatul Secului reprezintă începutul unei perioade în care credincioșii sunt încurajați să acorde mai mult timp rugăciunii, să manifeste cumpătare și să își îndrepte atenția spre viața spirituală.
Pentru Biserica Ortodoxă, postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și cultivarea răbdării, a iertării și a faptelor bune, astfel încât sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie întâmpinată cu sufletul pregătit, potrivit sursei.