Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Tradiții și obiceiuri pe care credincioșii le respectă cu sfințenie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:22

Astăzi credincioșii ortodocși marchează Lăsatul Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, zi care precede una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul bisericesc. În acest an, Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 31 iulie, și se încheie înaintea marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, prăznuită la 15 august. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, cumpătare și pregătire sufletească. Pentru mulți români, Lăsatul Secului reprezintă nu doar ultima zi în care se consumă alimente „de dulce”, ci și un prilej de reflecție, de iertare și de apropiere de valorile creștine, înaintea începerii postului.

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