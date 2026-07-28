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Lifestyle· 1 min citire
Sărbătoarea zilei 28 iulie: Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, pomeniți astăzi în calendarul ortodox
sarbatoare 28 iulie/ foto AI
Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, patru dintre primii șapte diaconi ai Bisericii. Alegerea și hirotonirea lor în slujirea diaconiei sunt consemnate în cartea Faptele Apostolilor (6, 1-6), alături de Sfântul Ștefan, Sfântul Filip și Nicolae.
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