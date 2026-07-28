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Sărbătoarea zilei 28 iulie: Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, pomeniți astăzi în calendarul ortodox

sarbatoare 28 iulie/ foto AI

sarbatoare 28 iulie/ foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 07:07

Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, patru dintre primii șapte diaconi ai Bisericii. Alegerea și hirotonirea lor în slujirea diaconiei sunt consemnate în cartea Faptele Apostolilor (6, 1-6), alături de Sfântul Ștefan, Sfântul Filip și Nicolae.

Sfântul Ștefan nu este pomenit în această zi, deoarece are o zi de prăznuire distinctă, pe 27 decembrie. Sfântul Filip este cinstit de Biserică la 11 octombrie, iar Nicolae nu este inclus între sfinții pomeniți, întrucât, potrivit tradiției, a căzut în erezie.

Sfântul Prohor a fost hirotonit episcop al Nicomidiei și l-a însoțit o perioadă pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în exilul său din insula Patmos.

Sfântul Nicanor a primit cununa muceniciei în aceeași zi în care Sfântul Ștefan a fost ucis prin lovire cu pietre.

Sfântul Timon a păstorit ca episcop în Bastoria, cetate din Arabia. Tradiția spune că și-a încheiat viața prin răstignire, mărturisindu-și credința până la moarte.

Sfântul Parmena a propovăduit Evanghelia în Macedonia și a suferit moarte martirică spre sfârșitul domniei împăratului Traian (98–117).

Tot astăzi sunt pomeniți și:

  • Sfântul Mucenic Eustatie din Ancira;

  • Sfântul Mucenic Acachie cel Nou;

  • Sfânta Muceniță Drosis;

  • Cuvioasa Irina din Capadocia;

  • Cuviosul Pavel, întemeietorul Mănăstirii Xiropotamu din Sfântul Munte Athos.

Mâine, în calendarul ortodox, este pomenit Sfântul Mucenic Calinic.

Sursă: CreștinOrtodox.ro

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