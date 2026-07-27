Câte ouă ar trebui să mănânci pe săptămână. Studiul care leagă consumul lor de un risc mai mic de Alzheimer

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 09:17

Ouăle se numără printre cele mai controversate alimente. De-a lungul anilor, au fost apreciate pentru aportul bogat de proteine și nutrienți esențiali, dar și criticate din cauza conținutului de colesterol. O cercetare recentă, publicată în The Journal of Nutrition, aduce însă o nouă perspectivă: persoanele în vârstă care consumă ouă în mod regulat par să prezinte un risc mai redus de a dezvolta boala Alzheimer, sugerând un posibil efect protector asupra sănătății creierului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alzheimerouaconsum