Câte ouă ar trebui să mănânci pe săptămână. Studiul care leagă consumul lor de un risc mai mic de Alzheimer

Ouăle se numără printre cele mai controversate alimente. De-a lungul anilor, au fost apreciate pentru aportul bogat de proteine și nutrienți esențiali, dar și criticate din cauza conținutului de colesterol. O cercetare recentă, publicată în The Journal of Nutrition, aduce însă o nouă perspectivă: persoanele în vârstă care consumă ouă în mod regulat par să prezinte un risc mai redus de a dezvolta boala Alzheimer, sugerând un posibil efect protector asupra sănătății creierului.
Autorii studiului subliniază însă că este vorba despre o asociere, nu despre o dovadă că ouăle previn boala. Cu toate acestea, rezultatele susțin ideea că includerea ouălor într-o alimentație echilibrată ar putea contribui la menținerea sănătății cognitive.
Ce au descoperit cercetătorii
Studiul a analizat datele a 1.024 de adulți în vârstă, cu o vârstă medie de aproximativ 81 de ani, participanți la proiectul Rush Memory and Aging Project din Statele Unite.
Participanții au fost urmăriți, în medie, timp de aproape șapte ani. În această perioadă, 280 de persoane au fost diagnosticate cu Alzheimer.
După ajustarea rezultatelor pentru factori precum vârsta, sexul, nivelul de educație, activitatea fizică, fumatul și calitatea generală a alimentației, cercetătorii au observat că persoanele care consumau ouă mai frecvent prezentau un risc mai redus de a dezvolta boala Alzheimer comparativ cu cele care mâncau ouă foarte rar.
Câte ouă pe săptămână au fost asociate cu un risc mai mic
Rezultatele au arătat că persoanele care consumau mai mult de un ou pe săptămână, inclusiv cele care mâncau cel puțin două ouă pe săptămână, au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta demență Alzheimer decât cele care consumau cel mult un ou pe săptămână. În analiza statistică, această asociere a corespuns unei reduceri relative a riscului de aproximativ 47%.
Cu toate acestea, autorii atrag atenția că studiul nu demonstrează că simplul consum de ouă este responsabil pentru această diferență. Persoanele care consumă ouă regulat pot avea și alte obiceiuri sănătoase care influențează rezultatele.
De ce ar putea fi benefice ouăle pentru creier
Cercetătorii cred că explicația se află în nutrienții pe care îi conțin ouăle.
Gălbenușul este una dintre cele mai bogate surse alimentare de colină, un nutrient esențial pentru producerea acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în memorie și în procesele de învățare.
Pe lângă colină, ouăle conțin luteină, zeaxantină, acizi grași omega-3 (în funcție de alimentația găinilor), vitamina B12, acid folic și proteine de înaltă calitate, toate fiind implicate în funcționarea normală a sistemului nervos.
Rolul colinei
Una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului este legată de colină. Analiza cercetătorilor a sugerat că aproximativ 39% din asocierea dintre consumul de ouă și riscul mai mic de Alzheimer ar putea fi explicată prin aportul alimentar de colină.
Acest lucru nu înseamnă că doar colina este responsabilă de efectul observat, ci că probabil reprezintă unul dintre factorii importanți, alături de ceilalți nutrienți din ouă și de alimentația generală a participanților.
Au fost analizate și modificările din creier
O parte dintre participanți au acceptat donarea creierului pentru cercetare după deces.
Analiza neuropatologică a arătat că persoanele care consumaseră ouă mai frecvent prezentau mai rar modificările caracteristice bolii Alzheimer, precum plăcile de beta-amiloid și încurcăturile neurofibrilare de proteină tau. Și această asociere trebuie interpretată cu prudență, dar oferă un argument suplimentar pentru continuarea cercetărilor.
Ce limite are studiul
Autorii insistă că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare de a consuma ouă în exces.
Cercetarea este una observațională, ceea ce înseamnă că poate identifica asocieri între alimentație și sănătate, dar nu poate demonstra o relație de cauză și efect.
În plus, participanții au fost persoane în vârstă dintr-o singură cohortă americană, iar obiceiurile lor alimentare au fost evaluate prin chestionare, metodă care poate introduce erori de raportare.
Câte ouă recomandă ghidurile alimentare
Majoritatea ghidurilor internaționale nu stabilesc un număr fix de ouă pe săptămână pentru populația generală.
În schimb, recomandă ca acestea să fie incluse într-o alimentație echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale, pește, nuci și semințe.
Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, consumul moderat de ouă este considerat sigur. Totuși, persoanele cu anumite afecțiuni sau cele care au primit recomandări speciale din partea medicului trebuie să respecte planul alimentar stabilit individual.
Alimentația este doar o piesă din puzzle
Specialiștii subliniază că riscul de Alzheimer este influențat de numeroși factori, inclusiv vârsta, genetica, activitatea fizică, somnul, controlul tensiunii arteriale, diabetul și calitatea generală a dietei.
Prin urmare, niciun aliment nu poate preveni singur apariția bolii. Ouăle pot face parte dintr-un stil de viață sănătos, dar nu reprezintă o garanție împotriva demenței.
Concluzia cercetătorilor este că un consum regulat de ouă – de peste un ou pe săptămână, inclusiv două sau mai multe ouă săptămânal – a fost asociat cu un risc mai mic de boală Alzheimer în această cohortă de persoane în vârstă. Sunt însă necesare studii suplimentare pentru a confirma dacă această legătură este valabilă și în alte populații și pentru a stabili mecanismele prin care ouăle ar putea contribui la sănătatea creierului, potrivit sursei.