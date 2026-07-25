Adormirea Sfintei Ana 2026. Tradiții, obiceiuri: de ce nu este bine să te cerți pe 25 iulie?

Pe 25 iulie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Adormirea Sfintei Ana. Află cine a fost bunica Mântuitorului, ce tradiții se respectă și ce este bine să eviți în această zi de sărbătoare.
Adormirea Sfintei Ana 2026, sărbătorită pe 25 iulie
În fiecare an, la data de 25 iulie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua are o însemnătate aparte pentru credincioși, fiind însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate din generație în generație, dar și de îndemnuri la rugăciune, milostenie și împăcare.
Cine a fost Sfânta Ana
Potrivit tradiției creștine, Sfânta Ana provenea din seminția lui Levi și era fiica preotului Natan și a Mariei, din neamul lui Aaron. Ea s-a căsătorit cu dreptul Ioachim, iar cei doi au dus o viață curată și plină de credință.
Deși au ajuns la bătrânețe fără copii, Ioachim și Ana nu și-au pierdut speranța. Ei s-au rugat neîncetat lui Dumnezeu, iar rugăciunile le-au fost ascultate. Un înger le-a vestit că vor avea o fiică, pe Fecioara Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.
Sfânta Ana este cinstită ca bunica după trup a lui Iisus Hristos și este considerată ocrotitoarea mamelor, a femeilor însărcinate și a copiilor.
Viața Sfintei Ana după nașterea Maicii Domnului
După ce Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim, la vârsta de trei ani, Sfânta Ana și-a continuat viața în rugăciune, post și fapte de milostenie.
După trecerea la cele veșnice a soțului său, Ioachim, Sfânta Ana s-a stabilit la Ierusalim, unde și-a petrecut ultimii ani în apropierea fiicei sale. Tradiția spune că a adormit în pace la vârsta de 79 de ani.
Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana sunt pomeniți împreună și la data de 9 septembrie, imediat după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.
Tradiții și obiceiuri de Adormirea Sfintei Ana
În credința populară, ziua de 25 iulie este dedicată faptelor bune și rugăciunii.
Printre obiceiurile respectate de credincioși se numără:
oferirea de pomană pentru sufletele celor adormiți;
participarea la Sfânta Liturghie și rostirea rugăciunilor către Sfânta Ana;
ajutorarea persoanelor aflate în nevoie;
oferirea unui dar simbolic unui copil, în semn de cinstire a protectoarei celor mici;
mesele împărțite cu familia și cu cei nevoiași.
În unele zone ale Moldovei se spune că femeile însărcinate care se roagă în această zi și merg la biserică vor avea parte de o sarcină și o naștere ușoară.
De ce nu este bine să te cerți pe 25 iulie
Tradiția populară spune că în ziua Adormirii Sfintei Ana nu este bine să existe certuri, supărări sau vorbe grele, deoarece energiile negative și răul făcut altora se pot întoarce asupra celui care le provoacă.
Credincioșii sunt îndemnați să caute împăcarea, să ierte și să evite conflictele, această sărbătoare fiind considerată un prilej de liniște sufletească și apropiere de Dumnezeu.
Totodată, bătrânii spun că în această zi este bine să domnească pacea în familie, iar orice neînțelegere să fie rezolvată cu blândețe.
Ce este bine să eviți în această zi de sărbătoare
Potrivit tradițiilor populare, în ziua de 25 iulie este recomandat să fie evitate:
certurile și conflictele cu cei din jur;
muncile grele în gospodărie sau la câmp;
împrumuturile de bani, haine ori obiecte din casă;
gesturile făcute din răutate sau egoism.
De asemenea, în credința populară se spune că această zi trebuie petrecută cu recunoștință, rugăciune și fapte bune, pentru a atrage binecuvântarea Sfintei Ana asupra familiei, copiilor și celor aflați în suferință.