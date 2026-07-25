Adormirea Sfintei Ana 2026. Tradiții, obiceiuri: de ce nu este bine să te cerți pe 25 iulie?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iul. 2026, 10:02

Pe 25 iulie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Adormirea Sfintei Ana. Află cine a fost bunica Mântuitorului, ce tradiții se respectă și ce este bine să eviți în această zi de sărbătoare.

Distribuie articolul