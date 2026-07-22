Sărbătoarea zilei 22 iulie: Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și Sfânta Maria Magdalena

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 07:03

Sfânta Maria Magdalena, originară din Magdala, o așezare pescărească situată pe malul vestic al Lacului Ghenizaret, este una dintre cele mai iubite și cinstite femei din tradiția creștină. Potrivit Sfintei Scripturi, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de șapte duhuri necurate, iar în urma acestei minuni ea a ales să-I devină ucenică și să-L urmeze cu credință până la sfârșit.

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