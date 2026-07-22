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Sărbătoarea zilei 22 iulie: Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și Sfânta Maria Magdalena

sarbatoare

sarbatoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 07:03

Sfânta Maria Magdalena, originară din Magdala, o așezare pescărească situată pe malul vestic al Lacului Ghenizaret, este una dintre cele mai iubite și cinstite femei din tradiția creștină. Potrivit Sfintei Scripturi, Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de șapte duhuri necurate, iar în urma acestei minuni ea a ales să-I devină ucenică și să-L urmeze cu credință până la sfârșit.

Maria Magdalena a fost prezentă la răstignirea Domnului și s-a numărat printre femeile mironosițe care au mers la mormânt în dimineața Învierii. Ea a fost prima care a primit vestea Învierii de la un înger, devenind astfel unul dintre primii vestitori ai biruinței lui Hristos asupra morții.

Conform Tradiției Bisericii, Sfânta Maria Magdalena a propovăduit Evanghelia și la Roma, unde mărturia sa l-ar fi impresionat și convertit pe împăratul Tiberiu. Mai târziu, a ajuns la Efes, unde l-a sprijinit pe Sfântul Ioan Evanghelistul în lucrarea de răspândire a credinței creștine. Tradiția mai spune că a fost înmormântată în peștera în care au adormit Cei Șapte Tineri din Efes, pomeniți de Biserică în fiecare an la 4 august.

Unul dintre cele mai prețuite odoare legate de Sfânta Maria Magdalena este mâna sa stângă, păstrată într-o raclă la Mănăstirea Simonos Petra din Sfântul Munte Athos, unde este cinstită de numeroși pelerini.

Troparul Sfintei Maria Magdalena

„Lui Hristos, Cel Ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstita Maria Magdalena, ai urmat și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfântă pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.”

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