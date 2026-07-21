Alimente pe care nu ar trebui să le păstrezi în frigider

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 08:28

Frigiderul pare soluția universală pentru păstrarea alimentelor proaspete, dar nu este așa pentru toate produsele. Temperaturile scăzute pot altera gustul, textura sau chiar valoarea nutritivă a anumitor alimente, în loc să le conserve. Unele legume devin făinoase, altele își pierd aroma, iar anumite fructe se coc mai greu sau se strică mai repede. În acest articol, treci în revistă cele mai frecvente greșeli de depozitare și afli unde ar trebui, de fapt, ținute aceste alimente.

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