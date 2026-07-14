Economist de top, semnalul de alarmă: „România este deja în JUNK. E jenant pentru Guvern”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:07

Radu Georgescu, analist economic și expert contrabi, avertizează că România a fost deja „retrogradată neoficial” la categoria junk, în ciuda discursurilor optimiste ale autorităților. Interpretând datele din cel mai recent raport Erste Bank, Georgescu arată că băncile internaționale cer României dobânzi mai mari decât statelor care sunt deja în junk, precum Serbia, semn că încrederea reală în economia românească este la un nivel critic.

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