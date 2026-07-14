Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Economist de top, semnalul de alarmă: „România este deja în JUNK. E jenant pentru Guvern”

Criză economică în România

Criză economică în România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:07

Radu Georgescu, analist economic și expert contrabi, avertizează că România a fost deja „retrogradată neoficial” la categoria junk, în ciuda discursurilor optimiste ale autorităților. Interpretând datele din cel mai recent raport Erste Bank, Georgescu arată că băncile internaționale cer României dobânzi mai mari decât statelor care sunt deja în junk, precum Serbia, semn că încrederea reală în economia românească este la un nivel critic.

„România este deja în Junk”. Raportul Erste contrazice discursul oficial

Azi am primit raportul de la Erste Bank. Ce bine că nu citește nimeni rapoartele Erste Bank. Ar fi aflat că România este deja în Junk”, a afirmat Georgescu, într-o postare pe Facebook.

Invocând faptul că săptămâna aceasta, Guvernul României iese pe piețele externe pentru a se împrumuta în euro, Goergescu atrage atenția că, în paralel, pe piețele internaționale se împrumută și Ungaria, Croația, Polonia, Cehia și Serbia. Iar aici intervine analiza dură a Erste: prima de risc cerută României este sensibil mai mare decât cea cerută Serbiei.

Dobânzi mai mari decât state deja retrogradate

Georgescu subliniază că Ungaria s-a împrumutat recent cu 3 miliarde de euro, iar prima de risc cerută a fost de aproape trei ori mai mică decât cea cerută României.

Un an întreg România a fost trecută printr-o avalanșă de creșteri de taxe, cu argumentul repetat obsesiv: «riscăm să fim retrogradați la junk, și atunci vom plăti dobânzi mai mari». Surpriza: iată-ne după un an, plătind dobânzi mai mari decât țări care sunt deja în junk.

Raportul Erste arată că băncile reacționează primele la situația economică, iar modul în care taxează România indică deja o retrogradare informală.

În felul în care cer dobânzi României mai mari decât Serbiei, înseamnă că ne-au trecut deja, neoficial, în junk. Agențiile de rating semnează hârtia la urmă.

„Nimeni nu citește rapoartele Erste Bank”. De aceea optimismul persistă

Economistul punctează și un paradox al dezbaterii publice:

Analiza lui Radu Georgescu contrazice direct discursul oficial și pune presiune pe autorități într-un moment în care România se pregătește de noi împrumuturi externe, în condiții tot mai dure.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ratingJUNKcriza economicaradu georgescuilie bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe