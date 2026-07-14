Proiectul cablului submarin din Marea Neagră avansează: încep studiile tehnice și de mediu

Publicat 14 iul. 2026, 12:05 Actualizat 14 iul. 2026, 13:19

Proiectul interconectării electrice submarine dintre România și Georgia intră într-o nouă etapă. După includerea sa pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene, în decembrie 2025, și după semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Transelectrica și Georgian State Electrosystem (GSE), la București, pe 4 februarie 2026, cele două companii au demarat pregătirea etapelor tehnice necesare implementării investiției.

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