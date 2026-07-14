Proiectul cablului submarin din Marea Neagră avansează: încep studiile tehnice și de mediu

Proiectul interconectării electrice submarine dintre România și Georgia intră într-o nouă etapă. După includerea sa pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene, în decembrie 2025, și după semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Transelectrica și Georgian State Electrosystem (GSE), la București, pe 4 februarie 2026, cele două companii au demarat pregătirea etapelor tehnice necesare implementării investiției.
Consultantul italian CESI derulează în prezent studiile tehnice și marine necesare pentru realizarea infrastructurii energetice. Proiectul vizează construcția unui cablu submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră, conectând direct sistemele energetice ale României și Georgiei.
Noua interconectare va permite transportul energiei electrice între cele două state și va deschide o rută strategică prin care energia produsă în regiunea Caucazului va putea ajunge pe piața Uniunii Europene. Pentru România, investiția înseamnă acces la noi surse de energie, o rețea electrică mai rezilientă și un rol extins în infrastructura energetică regională.
Etapele aflate în desfășurare
În această perioadă, partenerii implicați lucrează la pregătirea următoarelor etape ale proiectului: realizarea studiilor tehnice și marine, evaluările de mediu și sociale, identificarea surselor de finanțare și coordonarea demersurilor necesare pentru implementarea investiției.
Proiectul este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru edițiile 2022 și 2024, iar acum este propus pentru includerea și în ediția 2026 — o confirmare a importanței sale strategice la nivel european.
Un proiect cu impact pentru securitatea energetică
În contextul diversificării surselor de energie și al securității energetice europene, cablul submarin din Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din regiune. Implementarea sa va contribui la:
creșterea securității energetice a României și a Uniunii Europene;
diversificarea rutelor de transport al energiei electrice;
integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile;
dezvoltarea cooperării energetice în regiunea Mării Negre.
România, nod energetic regional în creștere
Proiectul face parte din Acordul de Parteneriat Strategic pentru dezvoltarea și transportul energiei verzi, semnat în decembrie 2022 de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria. Pe măsură ce proiectul avansează, România își consolidează poziția de nod energetic regional și de partener-cheie în dezvoltarea infrastructurii energetice europene.
Pentru consumatori, investiția are potențialul de a contribui, pe termen lung, la un sistem energetic mai sigur, mai bine interconectat și mai adaptat tranziției către energia verde.