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Economie· 1 min citire
Reducerea rolului SUA în NATO ar putea afecta ratingurile suverane ale statelor europene – Moody’s
Agenția de rating Moody's
Reducerea rolului SUA în problemele europene de securitate este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa, a avertizat luni agenţia de evaluare financiară Moody’s, din cauza majorării costurilor cu apărarea cu care se confruntă acum guvernele din regiune
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