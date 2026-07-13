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Economie· 1 min citire

Reducerea rolului SUA în NATO ar putea afecta ratingurile suverane ale statelor europene – Moody’s

Agenția de rating Moody's

Agenția de rating Moody's

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 21:21

Reducerea rolului SUA în problemele europene de securitate este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa, a avertizat luni agenţia de evaluare financiară Moody’s, din cauza majorării costurilor cu apărarea cu care se confruntă acum guvernele din regiune

“Retragerea SUA este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa. Efectul asupra ratingurilor de credit va depinde de cum va fi gestionată repartizarea responsabilităţilor în următorii ani”, se arată în raportul Moody’s, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Agenţia subliniază că impactul va depinde de modul în care guvernele din Europa vor finanţa şi gestiona modificarea – prin relocări de buget, spaţiu fiscal sau menţinerea rigidităţii structurale, pe fondul nivelului ridicat al datoriilor.

Săptămâna trecută, la summitul NATO din Turcia, cele 32 de state membre au convenit să modifice repartizarea responsabilităţilor pentru apărarea Europei către ţările europene ale alianţei, şi retragerea lor de la Statele Unite.

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