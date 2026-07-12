Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Alertă națională: Agricultorul român se confruntă cu cel mai crunt an din ultimele trei decenii!
Publicat12 iul. 2026, 13:30
Actualizat12 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS
Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii! Fermierii români sunt în mare pericol în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere!
Citește și
- 12:09Criză alimentară la orizont. Cum ne va afecta „Super El Niño” în următorii ani
- 20:53Prețurile alimentelor explodează. Agricultorii aruncă marfa, iar românii cumpără tot mai puțin
- 17:27Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul
- 16:55Capitala pierde angajați pe bandă rulantă. Peste 15.000 de salariați au dispărut din statistici într-un singur an
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News