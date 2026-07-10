Romatsa, în pragul colapsului după ce conturile i-au fost blocate a treia oară. Cât mai poate funcționa regia

O mutare agresivă a companiei Pfizer riscă să lase România fără control de trafic aerian în plină criză geopolitică. Solicitarea de blocare a fondurilor ROMATSA derulată prin Eurocontrol plasează operatorul român într-un blocaj financiar critic, orizontul de supraviețuire fiind redus la doar câteva săptămâni. Colapsul regiei ar vulnerabiliza grav nu doar zborurile civile, ci și logistica militară a NATO.
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) se află într-un moment critic, după ce a devenit victima colaterală a unui litigiu financiar uriaș dintre compania farmaceutică Pfizer și statul român. La sfârșitul lunii iunie 2026, Eurocontrol a instituit o poprire asigurătorie pe fondurile colectate în numele operatorului român, lăsând instituția cu resurse financiare extrem de limitate.
Situația este presantă, în condițiile în care termenul-limită pentru indisponibilizarea sumelor este 15 iulie 2026, iar blocajul amenință însăși capacitatea de funcționare a regiei pe termen scurt.
Resurse financiare numărate în săptămâni
Măsura de poprire blochează principala arteră financiară a ROMATSA. Tarifele de rută încasate prin Eurocontrol reprezintă nu mai puțin de 85% din veniturile totale ale instituției. Deși serviciile de navigație aeriană se desfășoară în parametri normali, iar salariile personalului operativ și cheltuielile urgente de siguranță sunt asigurate provizoriu, conducerea regiei avertizează că rezervele proprii se vor epuiza rapid.
Orizontul de supraviețuire economică este măsurabil în săptămâni, nu în luni, chiar și după aplicarea unor măsuri stricte de conservare a lichidităților. Reprezentanții instituției au subliniat că ROMATSA nu este datoare către Pfizer; datoria aparține exclusiv statului român, motiv pentru care au fost deja sesizate autoritățile de la București și s-au demarat procedurile de contestare a popririi în instanțele din Belgia, prin intermediul unei case de avocatură specializate.
Originea datoriei și precedentul plăților ratate
Litigiul care a provocat acest sechestru provine dintr-o decizie a unei instanțe belgiene din primăvara acestui an. Atunci, România și Polonia au fost obligate să preia o tranșă masivă de vaccinuri anti-COVID-19 de la Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, cota de plată imputată Bucureștiului fiind de aproximativ 600 de milioane de euro (echivalentul a 3,42 miliarde de lei, incluzând dobânzile). La această sumă se adaugă cheltuieli de judecată de peste 18 milioane de euro.
Nu este pentru prima dată când ROMATSA este blocată din cauza datoriilor guvernamentale. Mecanismul de colectare al Eurocontrol a mai fost înghețat în alte două rânduri — în 2015 și 2019 —, în contextul celebrului litigiu dintre frații Micula și statul român. Din acest motiv, regia a apelat la aceeași avocați belgieni care au gestionat cu succes crizele anterioare.
Alertă la nivelul CSAT: Pericol pe flancul estic al NATO
Problemele financiare ale regiei vin pe fondul unei alte vulnerabilități majore. Cu doar câteva luni în urmă, în februarie 2026, Curtea de Apel București decisese suspendarea temporară pentru 30 de ore a certificatului de furnizor al ROMATSA, în urma unui proces de discriminare intentat de mai mulți controlori de trafic aerian. Cumulat cu actualul blocaj economic, situația a plasat instituția pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
Membrii CSAT au avertizat că o eventuală oprire a activității ROMATSA ar reprezenta o vulnerabilitate sistemică extrem de gravă pentru securitatea națională. O astfel de perturbare ar degrada instantaneu capacitatea de supraveghere a spațiului aerian integrat și ar pune în pericol direct misiunile tactice și logistice desfășurate de NATO pe flancul estic, motiv pentru care Guvernul a fost somat să găsească de urgență soluții de deblocare.