Netflix ar putea introduce canale TV live, pe fondul scăderii timpului petrecut de abonați pe platformă

Netflix ia în calcul introducerea unor canale care să transmită în flux continuu diverse genuri de filme și seriale, asemănător posturilor TV clasice, în contextul îngrijorărilor legate de scăderea timpului pe care abonații îl alocă vizionării conținutului.
Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, subiectul a fost discutat la ultima ședință anuală a executivilor Netflix, unde atenția s-a concentrat pe un indicator considerat esențial pentru sănătatea platformei: engagement-ul.
Engagement-ul măsoară nivelul de atenție și timpul petrecut de abonați cu conținutul unei platforme. În cazul Netflix, acest indicator este în scădere, semn că mulți utilizatori nu sunt pe deplin satisfăcuți de ce li se oferă și ar putea, la un moment dat, să renunțe la abonament.
Practic, ceea ce scumpirile repetate ale abonamentelor nu au reușit să facă, să determine plecarea masivă a utilizatorilor, ar putea reuși calitatea inconstantă a conținutului propriu Netflix.
De ce a devenit engagement-ul crucial
Indicatorul a câștigat și mai multă importanță de când platformele de streaming, Netflix inclusiv, au introdus abonamente cu reclame. Pe baza timpului de vizionare generat de utilizatori, companiile își calculează tarifele pentru publicitate vândută advertiserilor.
Soluțiile aflate pe masă
Pentru a stimula engagement-ul, conducerea Netflix analizează mai multe direcții precum lansarea unor canale live specializate pe nișe de filme și seriale, similare unor posturi TV tematice, extinderea acordurilor cu televiziuni tradiționale, Netflix oferă deja acces la TF1 în Franța, licitarea pentru drepturile de transmisie ale Campionatelor Mondiale de Fotbal din 2030 și 2034, comercializarea la pachet cu alte servicii de streaming, precum Peacock, o strategie deja folosită de rivali
Context financiar
Dincolo de problema engagement-ului, acționarii Netflix rămân preocupați de performanța bursieră a companiei: în ultimul an, valoarea acțiunilor a scăzut cu peste 40%.