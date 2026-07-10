Netflix ar putea introduce canale TV live, pe fondul scăderii timpului petrecut de abonați pe platformă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 08:42

Netflix ia în calcul introducerea unor canale care să transmită în flux continuu diverse genuri de filme și seriale, asemănător posturilor TV clasice, în contextul îngrijorărilor legate de scăderea timpului pe care abonații îl alocă vizionării conținutului.

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