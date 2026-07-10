Angajații Airbus din Spania intră în grevă până la sfârșitul lunii iulie. Livrările de avioane ar putea fi afectate

Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă până la sfârșitul lunii iulie, nemulțumiți fiind de salarii și de modificările condițiilor de muncă. Protestul riscă să întârzie producția și livrarea aeronavelor, ceea ce ar putea avea efecte în lanț asupra companiilor aeriene și a pasagerilor, în contextul în care producătorul încearcă să își respecte obiectivele de livrare pentru 2026.
Grevă în mai multe fabrici Airbus din Spania
Angajații Airbus au declanșat o grevă în majoritatea unităților companiei din Spania, acțiunea de protest urmând să continue până la sfârșitul lunii iulie.
Greva a fost organizată de Sindicatul Independent al Profesioniștilor din Aviație (SIPA), care acuză deteriorarea condițiilor de muncă. Printre principalele nemulțumiri se numără creșterile salariale sub nivelul inflației, monitorizarea mai strictă a prezenței la serviciu și obligarea angajaților din birouri să petreacă mai multe zile la sediul companiei.
Protestul a început la fabrica Airbus din Getafe, lângă Madrid, și s-a extins ulterior în alte unități din țară.
Risc de întârzieri în livrarea avioanelor
Greva vine într-un moment sensibil pentru constructorul european de aeronave, care și-a propus să livreze 870 de avioane în acest an, în ciuda dificultăților persistente din lanțurile de aprovizionare.
Situația este complicată și de faptul că, în ultimele luni, Airbus s-a confruntat cu proteste și în Franța, generate de restrângerea posibilităților de muncă de la distanță pentru angajații din birouri.
Cel mai mare sindicat din Airbus Spania, CCOO, nu s-a alăturat deocamdată grevei, însă a avertizat că ar putea declanșa o grevă pe termen nelimitat începând cu 7 septembrie dacă negocierile cu conducerea vor eșua.
Ce impact poate avea asupra pasagerilor
Greva nu afectează direct zborurile operate în prezent, însă poate avea consecințe asupra companiilor aeriene care așteaptă livrarea unor aeronave noi.
Întârzierile în producție și livrare pot determina operatorii aerieni să amâne extinderea flotelor sau lansarea unor noi rute și să mențină în serviciu avioane mai vechi pentru o perioadă mai lungă. În cazul în care conflictul de muncă se prelungește sau se intensifică în toamnă, impactul asupra calendarului de livrări ar putea deveni semnificativ.
Sindicatele avertizează că, fără un acord cu managementul, ultimele patru luni ale anului ar putea fi marcate de noi conflicte de muncă, cu efecte importante asupra producției Airbus.
Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania
Airbus operează opt unități de producție în regiunile Madrid, Castilia-La Mancha și Andaluzia, unde lucrează peste 14.000 de angajați. Compania produce în Spania avioane militare de transport, componente pentru aeronave comerciale și sateliți, iar fabrica din Getafe este a treia cea mai mare unitate Airbus la nivel mondial.