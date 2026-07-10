Angajații Airbus din Spania intră în grevă până la sfârșitul lunii iulie. Livrările de avioane ar putea fi afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 07:13

Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă până la sfârșitul lunii iulie, nemulțumiți fiind de salarii și de modificările condițiilor de muncă. Protestul riscă să întârzie producția și livrarea aeronavelor, ceea ce ar putea avea efecte în lanț asupra companiilor aeriene și a pasagerilor, în contextul în care producătorul încearcă să își respecte obiectivele de livrare pentru 2026.

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