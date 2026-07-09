Nota de plată crește: Statul român a luat un nou împrumut de aproape un miliard de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 18:56

Ministerul Finanțelor continuă seria împrumuturilor masive de pe piața internă pentru a acoperi deficitul bugetar. Joi, instituția a atras 934 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de doi ani și un randament mediu anual fixat la 6,25%, conform datelor oficiale transmise de Banca Națională a României.

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