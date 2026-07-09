Nota de plată crește: Statul român a luat un nou împrumut de aproape un miliard de lei

Ministerul Finanțelor continuă seria împrumuturilor masive de pe piața internă pentru a acoperi deficitul bugetar. Joi, instituția a atras 934 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de doi ani și un randament mediu anual fixat la 6,25%, conform datelor oficiale transmise de Banca Națională a României.
Cerere masivă din partea băncilor: Licitația de joi a fost suprasubscrisă
Interesul instituțiilor financiare pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor rămâne la un nivel ridicat. Deși valoarea nominală stabilită inițial pentru emisiunea de joi a fost de 800 de milioane de lei, băncile comerciale au depus oferte considerabil mai mari.
Suma totală subscrisă de bănci a urcat la 1,189 miliarde de lei, ceea ce a permis ministerului să își depășească ținta inițială și să adjudece în final cele 934 de milioane de lei. Linia de finanțare va fi completată vineri, când este programată o sesiune suplimentară de oferte necompetitive. Prin acest demers, statul intenționează să atragă încă 140,2 milioane de lei, păstrând exact randamentul de 6,25% pe an stabilit în cursul zilei de joi.
Planul de finanțare pentru iulie 2026: Statul vrea 8,5 miliarde de lei într-o singură lună
Împrumutul de joi face parte dintr-o strategie agresivă de finanțare programată pentru întreaga lună iulie 2026. Ministerul Finanțelor și-a propus să atragă de la băncile comerciale o sumă totală de 8,5 miliarde de lei prin emisiuni de certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark.
La această sumă de bază se poate adăuga automat un procent de maximum 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, fonduri ce vor fi colectate în cadrul sesiunilor suplimentare. Nevoia crescută de lichidități a determinat ministerul să ridice miza: plafonul de 8,5 miliarde de lei din această lună este cu 900 de milioane de lei mai mare decât cel care fusese programat pentru luna iunie 2026, când ținta a fost de 7,6 miliarde de lei.
Unde merg banii: Deficitul bugetar și refinanțarea vechilor datorii
Sumele uriașe pe care statul român le împrumută lună de lună de pe piața bancară internă au destinații clare și urgente, menite să mențină echilibrul financiar al țării în contextul presiunilor economice actuale.
Conform prospectelor de emisiune, toate fondurile atrase pe parcursul lunii iulie vor fi direcționate către două mari capitole de cheltuieli: pe de o parte, acoperirea și finanțarea directă a deficitului bugetului de stat, iar pe de altă parte, refinanțarea instrumentelor ajunse la scadență și rambursarea anticipată a componentelor din datoria publică anterioară.