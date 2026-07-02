Șef din Poliția Română, mesaj tranșant în scandalul azilelor din Bihor. „Acestea nu sunt zvonuri și nici speculații”

Chestorul Georgian Drăgan, directorul de cabinet al șefului Poliției Române, a intervenit public în cazul anchetei privind azilele din Bihor, după ce în spațiul public au apărut numeroase mesaje de susținere pentru Viorel Pașca, unul dintre principalii suspecți din dosar.
Oficialul Poliției Române le cere celor care comentează cazul fără să cunoască probele strânse de anchetatori să manifeste prudență și subliniază că informațiile prezentate de autorități nu sunt simple speculații.
Georgian Drăgan spune că Viorel Pașca este prezentat pe nedrept ca un salvator
Chestorul afirmă că în ultimele zile a observat numeroase comentarii în care liderul grupării investigate este descris ca un om care ajuta persoane vulnerabile, deși ancheta vizează acuzații extrem de grave.
„În ultimele zile, am văzut numeroase comentarii, prin care unii oameni încearcă să îl prezinte pe liderul grupării vizate de ancheta desfășurată de IGPR și DIICOT, în județul Bihor, drept un om care „făcea bine”, „ajuta bătrânii” sau „salva oameni”.
Am fost prezent la aceste percheziții, alături de colegii mei, și am prezentat public, de la fața locului, amploarea intervenției.
Totuși, chiar și în această situație, respect ancheta și nu trag concluzii, înainte ca toate probele să fie administrate și analizate de organele judiciare.”
Poliția Română le cere oamenilor să nu emită verdicte înainte de finalizarea anchetei
Georgian Drăgan îi îndeamnă pe cei care nu cunosc conținutul dosarului și probele administrate să evite concluziile pripite și să nu transforme în eroi persoane cercetate penal.
„Îi îndemn însă pe toți cei care, fără să cunoască dosarul, fără să fi văzut probele și fără să știe ce au descoperit anchetatorii, se grăbesc să emită verdicte sau să ridice în slăvi persoane cercetate pentru infracțiuni extrem de grave, să manifeste prudență.
În această cauză vorbim despre infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, având ca presupuse victime sute de persoane, aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate.”
Zeci de percheziții și sute de persoane verificate în timpul operațiunii
Oficialul Poliției Române a prezentat și amploarea intervenției desfășurate în Bihor, precizând că la acțiune au participat numeroase structuri și specialiști.
„Operațiunea a implicat zeci de percheziții, sute de persoane identificate, polițiști, procurori, medici legiști, psihologi, personal medical, specialiști în protecția persoanelor cu dizabilități și chiar un spital mobil, prioritatea fiind salvarea și evaluarea victimelor.
Ulterior, în urma activităților desfășurate, au fost dispuse măsuri preventive, față de mai multe persoane, iar anchetatorii au ridicat sute de carduri bancare și sociale, aparținând persoanelor vătămate, acte de identitate, sume importante de bani și numeroase documente relevante pentru cauză.”
„Nu sunt zvonuri și nici speculații”
În finalul mesajului, chestorul Georgian Drăgan subliniază că informațiile făcute publice în acest dosar provin din comunicările oficiale ale autorităților judiciare și nu reprezintă simple zvonuri.
Totodată, acesta amintește că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
„Acestea nu sunt zvonuri și nici speculații, ci informații comunicate oficial de autoritățile judiciare.
În același timp, este esențial să nu uităm că orice persoană cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Tocmai de aceea, cred că cea mai responsabilă atitudine este să lăsăm justiția să își urmeze cursul.
Să nu condamnăm, înainte de verdict, dar nici să transformăm în modele persoane despre care nu avem toate elementele.
Uneori, ceea ce se vede la suprafață este doar o parte a realității. Iar într-un dosar atât de complex, adevărul nu poate fi stabilit din câteva postări pe rețelele de socializare, ci exclusiv pe baza probelor administrate în procesul penal”, spune chestorul Drăgan.