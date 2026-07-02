Șef din Poliția Română, mesaj tranșant în scandalul azilelor din Bihor. „Acestea nu sunt zvonuri și nici speculații”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 21:18

Chestorul Georgian Drăgan, directorul de cabinet al șefului Poliției Române, a intervenit public în cazul anchetei privind azilele din Bihor, după ce în spațiul public au apărut numeroase mesaje de susținere pentru Viorel Pașca, unul dintre principalii suspecți din dosar.

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