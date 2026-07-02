Primăria Capitalei schimbă regulile pentru trotinetiști. Apar restricții și obligații noi

Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate prin aplicații ar putea avea de respectat reguli mult mai stricte în București. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament care schimbă condițiile de utilizare a acestor vehicule și introduce obligații suplimentare atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii care le pun la dispoziție.
Proiectul, inițiat de viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, stabilește reguli privind vârsta minimă a utilizatorilor, circulația, parcarea și modul în care operatorii trebuie să administreze flotele de trotinete electrice.
Utilizatorii ar putea avea nevoie de minimum 18 ani
Una dintre cele mai importante modificări prevede că trotinetele electrice închiriate vor putea fi folosite doar de persoane care au împlinit vârsta de 18 ani.
În plus, operatorii vor fi obligați să verifice vârsta utilizatorului la fiecare închiriere prin intermediul aplicației sau platformei folosite pentru accesarea serviciului.
Unde vor putea circula trotinetele electrice
Potrivit proiectului de regulament, acolo unde există piste pentru biciclete, utilizatorii vor fi obligați să circule exclusiv pe acestea.
În zonele fără piste dedicate, trotinetele electrice vor putea circula doar pe drumurile pe care limita maximă de viteză este de 50 km/h.
Vehiculele vor trebui să fie echipate cu sistem de frânare funcțional, GPS pentru localizare, lumini, elemente reflectorizante și dispozitiv de avertizare sonoră. De asemenea, circulația pe timpul nopții va fi interzisă dacă aceste echipamente nu funcționează.
Reguli noi pentru parcare
Regulamentul stabilește și condiții stricte privind parcarea trotinetelor.
Acestea vor trebui lăsate la o distanță suficientă de autoturismele parcate, astfel încât, în cazul unor fenomene meteo extreme, căderea lor să nu provoace pagube.
Totodată, utilizatorii nu vor avea voie să lase trotinetele în locuri care blochează circulația rutieră sau pietonală, accesul către clădiri, stațiile de transport public, trecerile pentru pietoni, pistele pentru biciclete, spațiile verzi ori alte zone protejate.
Locurile în care vor putea fi amplasate trotinetele electrice vor fi stabilite de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei.
Mai multe interdicții pentru cei care folosesc trotinetele
Proiectul introduce și o serie de restricții pentru utilizatori.
Va fi interzis transportul a două persoane pe aceeași trotinetă, iar deplasarea în grup va fi permisă doar în șir.
Utilizatorii vor trebui să aibă asupra lor un act de identitate și nu vor avea voie să depășească autovehiculele aflate în mers.
De asemenea, va fi interzisă conducerea trotinetelor sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.
Regulamentul prevede că trotinetele nu vor putea circula pe trotuare, cu excepția zonelor unde există piste special amenajate pentru biciclete și trotinete sau atunci când sunt împinse fără utilizarea motorului electric.
Totodată, va fi interzisă circulația pe aleile din parcuri, în grădinile publice și în toate zonele exclusiv pietonale.
Utilizatorii nu vor avea voie să conducă fără să țină ghidonul și nici să folosească telefoane mobile, tablete, căști audio sau alte dispozitive în timpul deplasării.
Operatorii vor avea obligații suplimentare
Operatorii trotinetelor electrice vor trebui să utilizeze sisteme GPS și tehnologii de geofencing pentru limitarea vitezei, restricționarea circulației în anumite zone, dezactivarea temporară a vehiculelor și semnalizarea locurilor unde parcarea este interzisă.
Ei vor fi responsabili și pentru mutarea trotinetelor abandonate în locuri nepermise.
Pentru desfășurarea activității va fi necesară o autorizație emisă de Primăria Capitalei, iar taxa anuală pentru obținerea acesteia va fi de 5.000 de lei.
Operatorii vor avea obligația să îi informeze pe utilizatori cu privire la regulile de circulație aplicabile trotinetelor electrice închiriate.
Date despre utilizare și colaborare cu autoritățile
Proiectul prevede că operatorii vor pune la dispoziția Municipiului București, la solicitare, date statistice anonimizate privind utilizarea serviciului, în format electronic, pentru fundamentarea politicilor publice privind mobilitatea urbană.
Totodată, aceștia vor coopera la realizarea unui sistem Open Data care să permită afișarea în timp real a poziției trotinetelor electrice pe o platformă publică, cu respectarea normelor privind protecția datelor personale.
La solicitarea autorităților competente, operatorii vor avea obligația să furnizeze datele necesare identificării utilizatorilor care au săvârșit contravenții sau infracțiuni.
Trotinetele vor putea fi blocate în anumite situații
Regulamentul mai prevede că operatorii vor trebui să blocheze accesul la toate trotinetele electrice aflate pe domeniul public atunci când carosabilul este acoperit cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă.
În plus, circulația și parcarea trotinetelor vor fi limitate prin aplicații în zona Centrului Vechi.
Dacă o trotinetă este abandonată într-un loc interzis, operatorul va avea la dispoziție cel mult 120 de minute de la notificarea autorităților pentru a o ridica.
În cazul în care această obligație nu este respectată, Poliția Locală va putea ridica vehiculul, urmând să fie percepută o taxă de 50 de lei pentru fiecare trotinetă ridicată și o taxă de depozitare de 10 lei pe zi pentru fiecare vehicul.
Operatorii care nu respectă prevederile regulamentului riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.