Primăria Capitalei schimbă regulile pentru trotinetiști. Apar restricții și obligații noi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 22:50

Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate prin aplicații ar putea avea de respectat reguli mult mai stricte în București. Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un nou regulament care schimbă condițiile de utilizare a acestor vehicule și introduce obligații suplimentare atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii care le pun la dispoziție.

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