Aparatul care doarme ziua si munceste noaptea - ce nu stii despre el

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 21:41

Cand vine vorba de electronice pentru casa, nicio alegere nu pare mai banala si, totusi, mai complicata decat cea a unei masini de spalat - un aparat pe care il folosesti de doua ori pe saptamana, dar pe care il alegi o singura data la zece ani, asa ca merita sa stii exact ce cumperi.

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