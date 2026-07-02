Bilanțul IGSU după o zi de coșmar. 45 de localități din 18 județe au fost afectate de vremea rea

Publicat 2 iul. 2026, 22:25 Sursă Agerpres

Un număr de 45 de localități din 18 județe au fost afectate joi de vremea rea, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din curți și case și pentru îndepărtarea copacilor căzuți.

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