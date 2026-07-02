Bilanțul IGSU după o zi de coșmar. 45 de localități din 18 județe au fost afectate de vremea rea

Un număr de 45 de localități din 18 județe au fost afectate joi de vremea rea, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din curți și case și pentru îndepărtarea copacilor căzuți.
Potrivit IGSU, urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 45 localități din 18 județe - Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea -, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 5 case, 25 curți, două anexe gospodărești, 31 beciuri/subsoluri, două instituții publice, 7 operatori economici și de pe o stradă, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a opt imobile și degajarea a 53 de copaci prăbușiți și a unui stâlp de electricitate prăbușiți, fiind avariate cinci autovehicule.
Femeie lovită de trăsnet în Dâmbovița
În județul Dâmbovița, în localitatea Padina, o persoană (femeie, cadru didactic) a fost lovită de trăsnet în timp ce se deplasa cu un grup pe 14 minori pe un traseu montan. După evaluarea medicală s-a constatat că victima prezintă arsuri de gradele I-II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală, fiind transportată la spital conștientă. Totodată, după evaluarea medicală a minorilor, un copil a necesitat transportul la spital ca urmare a unui traumatism la un picior.
În județul Maramureș, două imobile au luat foc de la trăsnete.
Intervenții în București și Ilfov
Totodată, în același interval - joi, între orele 08:00 și 20:00, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice din zilele precedente, la nivelul municipiului București s-a intervenit pentru pentru evacuarea apei din 29 beciuri/subsoluri, dintr-o curte a unui operator economic, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 7 imobile și degajarea a 29 de copaci prăbușiți. De asemenea, în 7 localități din județul Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din două case, dintr-o curte, 3 beciuri/subsoluri, de pe o stradă și pentru degajarea a doi copaci prăbușiți.
Mesaje RO-ALERT trimise în mai multe județe
Pentru informarea populației au fost emise 12 mesaje prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 7 județe - Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare Suceava, Tulcea și Vrancea, precum și 5 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR în 5 județe - Constanța, Maramureș, Sibiu, Suceava și Tulcea.
Conform IGSU, în prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare în județele Constanța, Maramureș, Sibiu și Suceava.
Măsurile dispuse de autorități
Pentru asigurarea unui răspuns prompt și coordonat, au fost dispuse următoarele măsuri:
*** La nivel central - monitorizarea și coordonarea situației prin Departamentul pentru Situații de Urgență, completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflată în permanentă legătură cu instituțiile membre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
*** La nivel teritorial:
* Organizarea unor ședințe operative ale comitetelor județene pentru situații de urgență de la nivelul județelor aflate sub avertizare meteorologică Cod portocaliu, pentru analizarea situației operative și dispunerea măsurilor de primă necesitate;
* Transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor privind producerea fenomenelor meteorologice periculoase către autoritățile competente, pentru dispunerea măsurilor specifice care se impun;
* Instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizările/atenționările hidrologice periculoase emise;
* Monitorizarea în teren a cursurilor de apă vizate de atenționările hidrologice;
* Activarea grupei operative și a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la nivelul județelor aflate sub avertizare meteorologică Cod portocaliu.