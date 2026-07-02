România mai face un pas spre scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate. 12 state se alătură în acest demers

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 23:16

Demersul României pentru modificarea statutului ursului brun la nivel european avansează, iar autoritățile susțin că beneficiază deja de sprijinul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, afirmă că inițiativa de scoatere a ursului brun din categoria speciilor strict protejate „a început cu dreptul” și că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene merg înainte.

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