România mai face un pas spre scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate. 12 state se alătură în acest demers

Demersul României pentru modificarea statutului ursului brun la nivel european avansează, iar autoritățile susțin că beneficiază deja de sprijinul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, afirmă că inițiativa de scoatere a ursului brun din categoria speciilor strict protejate „a început cu dreptul” și că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene merg înainte.
Potrivit acestuia, România și Slovacia sunt susținute de alte 12 state membre, iar obiectivul este ca fiecare țară să poată adopta măsuri adaptate propriei situații privind gestionarea populației de urși.
Experții români vor merge la Bruxelles
Tanczos Barna a anunțat că a propus organizarea unei întâlniri între experții români și cei ai Comisiei Europene pentru prezentarea situației din teren.
„Săptămâna aceasta am propus întâlnirea aceea cu experții, pe care am agreat-o cu doamna comisar. Azi dimineață am solicitat experți în domeniu de la Institutul de Cercetare și de la cele două universități de la Brașov și de la Suceava pentru a forma o echipă care prezintă situația României la Comisia Europeană.
Probabil săptămâna viitoare vom agrea și data la care merg acești experți să prezinte experților de la Bruxelles situația reală și cred că este un proces pe care l-am început cu dreptul. Mergem înainte”, a spus Tanczos Barna, în marja Forumului Național pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).
România spune că are sprijinul a 12 state membre
Vicepremierul susține că inițiativa lansată împreună cu Slovacia este susținută deja de alte 12 state din Uniunea Europeană.
În opinia sa, regulile europene ar trebui să permită fiecărei țări să gestioneze populația de urși în funcție de realitățile din teren și de riscurile la adresa populației.
„Avem susținerea a 12 state membre în acest demers inițiat de România și Slovacia și trebuie să înțeleagă toată lumea că nu pot pune în aceeași pagină populația de urs brun din țară - Spania, Franța sau România sau Slovacia și, nu știu, Olanda. Deci, trebuie abordare mai flexibilă. Să lăsăm statele membre să acționeze în interesul apărării vieții omului și a bunurilor, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă”, a adăugat ministrul interimar.
Tanczos Barna cere reguli mai flexibile
Ministrul interimar consideră că actualul cadru european trebuie adaptat, astfel încât statele membre să poată interveni mai eficient în gestionarea populațiilor de urși.
În prezent, Comisia Europeană desfășoară o evaluare a modului în care Directivele privind Păsările și Habitatele răspund provocărilor actuale.
În acest context, România încearcă să convingă instituțiile europene că statutul ursului brun trebuie reanalizat, având în vedere situația din teren.
România are cea mai mare populație de urși din Uniunea Europeană
Datele rezultate din proiectul „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, finanțat din fonduri europene cu peste zece milioane de euro, arată că România deține cea mai numeroasă populație de urs brun și cea mai mare diversitate genetică a speciei din Europa.
Potrivit estimărilor prezentate în cadrul proiectului, în România trăiesc între 10.600 și 12.700 de urși bruni.
Invitație pentru comisarul european de Mediu
Tanczos Barna a anunțat că a invitat-o pe comisara europeană pentru Mediu să viziteze România pentru a vedea direct modul în care comunitățile locale conviețuiesc cu populația de urși.
„Acest demers, cunoscut sub denumirea de 'test de stres', include și o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului. Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României și pentru a vedea cum conviețuiesc comunitățile noastre rurale cu natura”, a precizat ministrul interimar de resort.