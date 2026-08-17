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Lucrările la liniile de tramvai accelerează în două zone-cheie din București: Podul Constanța și Lacul Tei

Podul Constanța și Lacul Tei

Podul Constanța și Lacul Tei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:33

Modernizarea liniilor de tramvai din București prinde ritm în două puncte sensibile pentru trafic: Podul Constanța și Lacul Tei. Echipele Construcții Erbașu, responsabile de loturile 4 și 6, lucrează în avans față de graficul stabilit, ceea ce permite prioritizarea acestor zone intens circulate și reducerea perioadelor de restricții.

La Podul Constanța, muncitorii au trecut deja la montarea noii căi de rulare. Traversele și șinele sunt instalate într-un ritm accelerat, astfel încât intervențiile din zona de sub pod să fie finalizate în prima parte a lunii septembrie. Este una dintre cele mai dificile porțiuni ale proiectului, iar avansul înregistrat aici ar putea scurta semnificativ disconfortul șoferilor.

Și pe segmentul Lacul Tei lucrările sunt înaintea programului. Constructorii estimează că intervențiile vor continua susținut, cu obiectivul ca zona să fie finalizată în luna octombrie. Ritmul actual permite echipelor să se concentreze pe zonele cu impact direct asupra circulației, astfel încât Bucureștiul să resimtă cât mai puțin efectele șantierelor.

În paralel, lucrările avansează și pe celelalte tronsoane ale proiectului, unde echipele intervin în funcție de etapele tehnologice și de infrastructura descoperită în teren. În multe zone, modernizarea presupune și înlocuirea rețelelor vechi de utilități aflate sub actuala cale de rulare – conducte de apă, canalizare sau gaze care trebuie schimbate înainte de montarea noii infrastructuri, pentru a evita intervenții ulterioare.

Această etapă este esențială pentru ca, după refacerea carosabilului și montarea noilor linii, infrastructura să nu fie afectată de eventuale avarii ale rețelelor vechi. Prioritizarea Podului Constanța și a Lacului Tei vine în urma deciziei comune a constructorilor și a Primăriei Municipiului București de a reduce pe cât posibil perioadele de restricții.

Lucrările aferente loturilor 4 și 6 sunt executate de Construcții Erbașu, în asociere cu Tancrad București, companiile care coordonează intervențiile în cele două zone aflate acum în avans.

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