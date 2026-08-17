Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Lucrările la liniile de tramvai accelerează în două zone-cheie din București: Podul Constanța și Lacul Tei
Podul Constanța și Lacul Tei
Modernizarea liniilor de tramvai din București prinde ritm în două puncte sensibile pentru trafic: Podul Constanța și Lacul Tei. Echipele Construcții Erbașu, responsabile de loturile 4 și 6, lucrează în avans față de graficul stabilit, ceea ce permite prioritizarea acestor zone intens circulate și reducerea perioadelor de restricții.
Citește și
- 16:37Un sat turistic din Spania își caută locuitori și antreprenori. O vilă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro
- 15:43Fiscul a început vânătoarea de averi nedeclarate. Cine se poate trezi cu un impozit de 70%
- 15:30Platforma de cadastru e din nou funcțională. Mii de cereri așteaptă să fie procesate
- 14:39Românii au început să aleagă altfel când merg la cumpărături. Ce produse au pierdut teren, conform unui studiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News