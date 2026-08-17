Lucrările la liniile de tramvai accelerează în două zone-cheie din București: Podul Constanța și Lacul Tei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:33

Modernizarea liniilor de tramvai din București prinde ritm în două puncte sensibile pentru trafic: Podul Constanța și Lacul Tei. Echipele Construcții Erbașu, responsabile de loturile 4 și 6, lucrează în avans față de graficul stabilit, ceea ce permite prioritizarea acestor zone intens circulate și reducerea perioadelor de restricții.

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