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Incendiul de pe vasul lovit în atacul rusesc de pe brațul Chilia a fost stins. Primar localitate de graniță: „Toate dronele trec deasupra noastră”

Foto ilustrativ

Foto ilustrativ

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:57

Incendiul izbucnit pe un vas aflat pe brațul Chilia al Dunării, în apropierea localităților Ismail (Ucraina) și Plauru, care fusese lovit în noaptea de duminică spre luni, în timpul unui atac al Rusiei împotriva Ucrainei, a fost stins, a declarat pentru Agerpres primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega.

Incendiul a izbucnit în timpul unui atac cu drone, în urma căruia populația s-a adăpostit după dig.

'Toată lumea, când vede o dronă, fuge după dig. Acum, oamenii conștientizează pericolul și mă bucur că până în prezent nu au căzut drone pe vreo casă', a menționat primarul Cernega.

El a mai spus că, în noaptea de duminică spre luni, populația din comuna Ceatalchioi nu a primit niciun mesaj RO-Alert.

'Noi avem patru localități care sunt la niciun kilometru distanță de frontieră. Toate dronele trec deasupra noastră', a adăugat Tudor Cernega.

Plauru este prima localitate din România pe raza căreia, în data de 5 septembrie 2023, a căzut o dronă folosită de Rusia în războiul dus împotriva Ucrainei, iar până acum, în aceeași zonă, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au înregistrat cel puțin șapte cazuri în care fragmente de drone sau drone au fost găsite în zonă.

Brațul Chilia al Dunării este frontiera naturală româno-ucraineană, infrastructura fluvială din țara vecină fiind ținta predilectă a atacurilor Rusiei.

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