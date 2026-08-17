Incendiul de pe vasul lovit în atacul rusesc de pe brațul Chilia a fost stins. Primar localitate de graniță: „Toate dronele trec deasupra noastră”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:57

Incendiul izbucnit pe un vas aflat pe brațul Chilia al Dunării, în apropierea localităților Ismail (Ucraina) și Plauru, care fusese lovit în noaptea de duminică spre luni, în timpul unui atac al Rusiei împotriva Ucrainei, a fost stins, a declarat pentru Agerpres primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega.

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