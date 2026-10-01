De la fructe și legume proaspete la produsele de bază: cum poți organiza cumpărăturile bio ale întregii familii într-un singur loc

Scris de Catalina Anghel Publicat: 1 oct. 2026, 13:39

Cumpărăturile pentru o familie înseamnă mai mult decât să umpli complet tot frigiderul. Înseamnă să te gândești la micul dejun de luni, la pachetul copilului, la cina pe care o vei pregăti după o zi aglomerată și la acele produse pe care e bine să le ai mereu în casă. Când vrei ca alegerile tale alimentare să fie și bio, organizarea devine cu atât mai importantă. La Biocorner, cu magazine fizice în Dorobanți și în Voluntari, dar și prezență online, lista de cumpărături poate începe într-un singur loc.

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