Iranul avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian dacă SUA atacă din nou

Războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane asupra Iranului, avertizează Yahya Rahim Safavi, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei. Este pentru prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian drept posibilă zonă de extindere a conflictului. Declarația a fost făcută într-un mesaj video difuzat joi.
Safavi susține că actuala confruntare s-a extins deja din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz până la Marea Roșie și avertizează că un nou atac asupra Iranului ar putea duce conflictul și mai departe.
Consilierul lui Khamenei: Conflictul ar putea ajunge până în Oceanul Indian
Yahya Rahim Safavi a vorbit despre posibilitatea deschiderii unui front mult mai larg dacă vor exista noi atacuri asupra Iranului. Menționarea explicită a Oceanului Indian marchează o extindere a zonelor indicate până acum în declarațiile oficialilor iranieni.
„Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz până la Marea Roșie; este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri ca răspuns la un eventual război”, a declarat Safavi.
Oceanul Indian, menționat pentru prima dată ca posibilă zonă de extindere a conflictului
Menționarea Oceanului Indian este semnificativă și pentru că în această zonă se află baza militară americano-britanică de la Diego Garcia, situată la aproximativ 4.000 de kilometri de coasta Iranului. Potrivit informațiilor citate de AFP, este prima dată când un consilier al liderului suprem iranian vorbește explicit despre Oceanul Indian ca posibilă zonă în care s-ar putea extinde conflictul.
Avertismentul vine în contextul confruntărilor din zona Mării Roșii și a Strâmtorii Bab el-Mandeb. Rebelii houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, au intensificat confruntarea cu forțele susținute de Arabia Saudită. Teheranul recunoaște sprijinul acordat houthi, dar neagă implicarea directă în conflictul din Yemen.
Strâmtoarea Ormuz, în centrul confruntării
O altă zonă strategică aflată în centrul conflictului este Strâmtoarea Ormuz, o rută importantă pentru transporturile energetice și comerciale. Înainte de izbucnirea războiului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate tranzacționate la nivel mondial.
În ultimele luni, situația din Strâmtoarea Ormuz a afectat deja transporturile energetice și comerciale, pe fondul confruntărilor și al atacurilor produse în zonă.
Discuții între SUA și Iran, dar pozițiile rămân divergente
În paralel, continuă eforturile diplomatice pentru oprirea războiului. Oficialii americani și iranieni au purtat în această săptămână discuții la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU, însă pozițiile celor două părți rămân divergente.
Teheranul cere, printre altele, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene din străinătate și încetarea ostilităților din Yemen. Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebi, a declarat că Iranul și-a înăsprit condițiile pentru încheierea conflictului după eșecul unui acord convenit în luna iunie.