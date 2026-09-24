Iranul avertizează că războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian dacă SUA atacă din nou

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 14:25

Războiul s-ar putea extinde până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane asupra Iranului, avertizează Yahya Rahim Safavi, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei. Este pentru prima dată când un consilier al liderului suprem iranian indică în mod explicit Oceanul Indian drept posibilă zonă de extindere a conflictului. Declarația a fost făcută într-un mesaj video difuzat joi.

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