Harvey Weinstein și-a aflat pedeapsa, după rejudecarea cazului. Pe fostul producător de la Hollywood îl așteaptă ani grei de închisoare

Harvey Weinstein, unul dintre cei mai cunoscuți producători de la Hollywood înainte de izbucnirea scandalului care i-a distrus cariera, a fost condamnat din nou la New York. Miercuri, 23 septembrie, fostul producător a primit 15 ani de închisoare pentru o agresiune sexuală comisă asupra fostei asistente de producție Miriam Haley.
Noua sentință vine după aproape opt ani de proceduri judiciare și la aproape un deceniu de la dezvăluirile care au contribuit la declanșarea fenomenului global #MeToo.
Harvey Weinstein a primit 15 ani de închisoare
Procurorul din Manhattan al statului New York anunțase în luna iunie că intenționează să solicite o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru faptele pentru care Harvey Weinstein a fost găsit vinovat. Acestea erau pasibile de o pedeapsă maximă de 25 de ani.
Înainte ca judecătorul Curtis Farber să pronunțe noua sentință, fostul producător a cerut clemență și a susținut că nu este o persoană violentă.
„Nu sunt un om violent, dați dovadă de puțină clemență”, a pledat Harvey Weinstein.
Ulterior, el și-a prezentat scuzele pentru persoanele pe care consideră că le-ar fi putut răni.
„Prezint scuzele mele sincere oricărei persoane pe care aș fi putut să o rănesc”, a adăugat el.
Miriam Haley spune că trăiește deja „o pedeapsă pe viață”
Miriam Haley, fosta asistentă de producție în cazul căreia Harvey Weinstein a fost condamnat, a vorbit la rândul său în sala de judecată despre urmările agresiunii sexuale.
Ea a spus că traumele provocate de acea experiență continuă să îi afecteze viața.
Miriam Haley a declarat că ispășește deja „o pedeapsă pe viață” din cauza traumelor care i-au fost induse de agresiunea sexuală.
Harvey Weinstein continuă să nege toate acuzațiile formulate împotriva sa. În depozițiile sale, el vorbește despre relații sexuale pe care le consideră consimțite.
Prima condamnare de la New York a fost anulată
Harvey Weinstein, fondatorul studioului Miramax, a fost inculpat în 2018 la New York. În 2020, el a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra lui Miriam Haley, comisă în 2006, precum și pentru acuzațiile de viol formulate de actrița Jessica Mann în legătură cu anul 2013.
Verdictul a fost însă anulat în 2024 de un tribunal de apel, din motive procedurale. Ulterior au fost deschise noi proceduri judiciare.
În iunie 2025, Harvey Weinstein a fost găsit din nou vinovat de agresiune sexuală în cazul lui Miriam Haley. În același proces, el a fost achitat de acuzațiile referitoare la o presupusă agresiune sexuală asupra modelului polonez Kaja Sokola.
În ceea ce privește acuzațiile formulate de Jessica Mann, jurații nu au reușit să ajungă la un acord. În timpul celui de-al treilea proces, desfășurat în mai 2026, opiniile lor au rămas împărțite asupra faptelor, iar Procuratura americană, în acord cu Jessica Mann, a renunțat la procedura judiciară.
Harvey Weinstein mai are o condamnare în California
Dosarul de la New York nu este singura procedură penală în care Harvey Weinstein a primit o condamnare. În California, fostul producător execută o pedeapsă de 16 ani de închisoare pentru un viol comis asupra modelului și actriței Evgeniya Chernyshova la Los Angeles, în 2013.
În luna iunie, un tribunal de apel a ordonat reevaluarea acestei pedepse, însă i-a confirmat vinovăția în dosarul respectiv.
Harvey Weinstein are în prezent 74 de ani. El se deplasează într-un scaun cu rotile din cauza unor probleme de sănătate, iar având în vedere vârsta sa și amploarea pedepselor anunțate, indiferent dacă acestea vor fi executate simultan sau consecutiv, este de așteptat ca fostul producător să își petreacă restul vieții în detenție.
Peste 80 de femei l-au acuzat pe fostul producător
Harvey Weinstein a fost acuzat de hărțuire, agresiune sexuală și viol de peste 80 de femei. Printre acestea s-au numărat actrițe cunoscute precum Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow și Ashley Judd.
Scandalul a devenit public la scară largă în octombrie 2017, când The New York Times și The New Yorker au publicat anchete jurnalistice despre acuzațiile formulate de-a lungul anilor împotriva producătorului.
Dezvăluirile au provocat o undă de șoc în industria cinematografică și în societate și au contribuit la apariția mișcării #MeToo. Fenomenul s-a extins ulterior la nivel mondial și a oferit victimelor violențelor sexuale din numeroase țări o platformă pentru a vorbi despre experiențele lor.