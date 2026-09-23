Harvey Weinstein și-a aflat pedeapsa, după rejudecarea cazului. Pe fostul producător de la Hollywood îl așteaptă ani grei de închisoare

Publicat 23 sept. 2026, 23:32 Actualizat 23 sept. 2026, 23:35 Sursă Agerpres

Harvey Weinstein, unul dintre cei mai cunoscuți producători de la Hollywood înainte de izbucnirea scandalului care i-a distrus cariera, a fost condamnat din nou la New York. Miercuri, 23 septembrie, fostul producător a primit 15 ani de închisoare pentru o agresiune sexuală comisă asupra fostei asistente de producție Miriam Haley.

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