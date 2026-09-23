Zelenski, la ONU: "Veniturile Rusiei trebuie să rămână o țintă". Ce spune despre Putin VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 23:13

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe omologul său rus, Vladimir Putin, în discursul susținut miercuri la Adunarea Generală a ONU, calificând războiul drept „o nebunie” și descriindu-l pe liderul de la Kremlin drept „pacientul zero”. Zelenski le-a cerut aliaților să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, preciz

d că veniturile Rusiei trebuie să rămână o țintă pentru a-i limita capacitatea de a finanța și prelungi războiul.

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