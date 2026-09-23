Zelenski, la ONU: "Veniturile Rusiei trebuie să rămână o țintă". Ce spune despre Putin VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe omologul său rus, Vladimir Putin, în discursul susținut miercuri la Adunarea Generală a ONU, calificând războiul drept „o nebunie” și descriindu-l pe liderul de la Kremlin drept „pacientul zero”. Zelenski le-a cerut aliaților să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, preciz\nd că veniturile Rusiei trebuie să rămână o țintă pentru a-i limita capacitatea de a finanța și prelungi războiul.
"Este o nebunie (războiul declanșat de Rusia - n.r.)", a spus Volodimir Zelenski de la tribuna ONU. Președintele ucrainean l-a descris pe Vladimir Putin drept "pacientul zero", cel de la care "această idee de război continuă să se propage".
Apelul liderului de la Kiev
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, un apel către 47 de state ai căror cetățeni - potrivit afirmațiilor sale - au ajuns să lupte de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Liderul de la Kiev le-a cerut guvernelor acestor țări să ia măsuri pentru a împiedica implicarea propriilor cetățeni în acest conflict, potrivit APA.
Legat de participarea cetățenilor străini la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, Zelenski a precizat că persoane din zeci de țări au ajuns în Rusia „prin înșelăciune și tertipuri”.
„Știm că Rusia folosește cetățeni din 47 de țări în războiul său din Ucraina – Ghana, Nepal, Tadjikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, Africa de Sud și multe, multe altele”, a arătat acesta.
El a spus că forțele ucrainene întâlnesc pe câmpul de luptă cetățeni ai acestor state și că Ucraina primește uneori solicitări pentru repatrierea luptătorilor străini capturați: "Vreau să mă adresez direct fiecărui reprezentant al acestor 47 de țări: știți ce face Rusia cu oamenii voștri. Sunt cetățenii voștri. Aveți grijă de ei și nu-i lăsați să ajungă pe un alt front".
„Nu-l lăsați pe Putin să vă atragă în acest război. Nu lăsați Rusia să-și stingă incendiile, să-și ascundă rușinea și să plătească pentru nebunia sa cu viețile oamenilor voștri”, a adăugat președintele ucrainean, adresându-se reprezentanților statelor ai căror cetățeni, potrivit acestuia, au ajuns să lupte de partea Rusiei.
"Mai există cineva care să creadă că este rezonabil și moderat?", s-a întrebat retoric Zelenski.
La polul opus, președintele ucrainean a menționat cazul a doi soldați nord-coreeni luați prizonieri de Ucraina și care au fost trimiși în Coreea de Sud. Legat de aceste situații, Zelenski a spus că ținta trebuie să fie capacitatea Rusiei de a finanța războiul și de a-l prelungi.
"Ținta noastră este capacitatea Rusiei de a finanța acest război, de a-l prelungi, de a-l face mai brutal și mai distructiv", a arătat liderul de la Kiev. Potrivit acestuia, atunci când Rusia are bani, „spune întotdeauna nu, nu diplomației”, ceea ce reprezintă, în opinia sa, și o formă de veto împotriva păcii, „nu un drept oficial, ci unul foarte real”.
Critici la adresa Franței: ce îl nemulțumește pe Zelenski
Președintele ucrainean a criticat, de asemenea, Franța, care a făcut presiuni la Bruxelles pentru ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhului rus Alișer Usmanov, un apropiat al lui Vladimir Putin, în schimbul eliberării unui cetățean francez deținut în Azerbaidjan.
"Când cineva în lume slăbește sancțiunile împotriva oligarhilor ruși, acest lucru poate face viața mai confortabilă pentru rușii bogați, dar oferă, de asemenea, mai mult timp războiului, mai mult timp lui Putin. (...) Veniturile Rusiei trebuie, prin urmare, să rămână o țintă", a conchis el.