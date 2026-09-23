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Colosseumul, închis după moartea unui muncitor de 22 de ani. Tânărul instala un sistem de iluminat

Colosseum (foto: profimedia)

Colosseum (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 21:08

Colosseumul din Roma a fost închis miercuri, după ce un muncitor de 22 de ani a murit într-un accident produs în timpul instalării unui sistem de iluminat.

Colosseumul din Roma a fost închis publicului miercuri, 23 septembrie, după ce Andrea Moretti, un tehnician în vârstă de 22 de ani, a murit într-un accident de muncă produs în noaptea precedentă.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a dispus închiderea monumentului pentru o zi, în semn de respect față de tânăr. Lucrările de construcție și întreținere de la Colosseum au fost, de asemenea, suspendate până la noi dispoziții.

Cum s-a produs accidentul

Moretti instala un nou sistem de iluminat și lucra suspendat în frânghii în partea superioară a amfiteatrului. Potrivit CNN, care citează Ministerul Culturii din Italia, tânărul a căzut de la aproximativ 10 metri în timpul turei de noapte de marți.

De ce a fost închis întregul monument

Autoritățile au anunțat inițial că vor restricționa accesul doar în zona în care s-a produs accidentul. Ulterior, măsura a fost extinsă la întregul Colosseum, după ieșirea primului grup de vizitatori, format din câteva mii de persoane care intraseră fără să știe ce se întâmplase.

Ministerul a explicat că oprirea imediată a accesului ar fi putut crea aglomerație în fața monumentului și probleme de siguranță.

Închiderea Colosseumului este neobișnuită: monumentul nu primește vizitatori, în mod normal, doar pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Au existat și suspendări temporare ale accesului, inclusiv pentru vizita fostului președinte american Barack Obama, în 2014, și pentru o rugăciune pentru pace organizată în octombrie anul trecut.

Reacții după moartea tânărului

Ministrul Alessandro Giuli a transmis condoleanțe familiei și a descris moartea lui Andrea Moretti drept o tragedie. Premierul Giorgia Meloni a afirmat că moartea unui tânăr de 22 de ani la locul de muncă este inacceptabilă și a promis eforturi pentru prevenirea unor accidente similare.

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