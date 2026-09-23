Alertă în Strâmtoarea Ormuz! Un cargou a luat foc după ce a fost lovit de un proiectil: două victime

Incident în largul Strâmtorii Ormuz. Un cargou a luat foc, după ce a fost atins de un proiectil ”de origine necunoscută”. Conform informațiilor transmise, miercuri, de agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, nava a fost cuprinsă de flăcări și se afal "în derivă", iar incendiul a produs două victime. Sursa menționată nu a precizat însă dacă victmele sunt decedate sau doar rănite, relatează AFP.
"Nava este în flăcări şi în derivă. Echipajul a fost evacuat şi există două victime", anunţă agenţia. UKMTO nu precizează însă dacă este vorba despre morţi sau răniţi.
Agenția britanică de securitate maritimă a precizat, totodată, că pentru moment nu a fost semnalată nicio "pagubă de mediu".
Franţa lucrează la o nouă rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU în vederea unei deblocări a Strâmtorii Ormuz, potrivit unor surse diplomatice.
Care este situația din Ormuz
Pe 22 septembrie, Iranul afitransmitea că ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile, dacă Statele Unite renunță la presiunea militară și ridică blocada instituită asupra porturilor iraniene.
Legat de acest subiect, un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul vede în reuniunea Adunării Generale a ONU, desfășurată zilele acestea la New York, o oportunitate pentru reluarea canalelor diplomatice cu Washingtonul. Potrivit acestuia, delegația Iranului are mandatul necesar pentru a discuta reluarea dialogului, inclusiv prin intermediari.
„SUA trebuie să anunțe clar că își doresc o soluție diplomatică, să oficializeze această intenție și apoi să stabilească un calendar pentru următorii pași”, a transmis oficialul iranian, citat de Reuters.
Principalele două condiții ale Teheranului
Poziția transmisă de Teheran leagă redeschiderea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul energetic mondial de două condiții: diminuarea presiunii militare americane și eliminarea blocadei asupra porturilor iraniene.
Un acord privind încetarea ostilităților ar putea fi discutat la New York prin canale indirecte, a precizat sursa iraniană. Teheranul susține că a transmis deja Statelor Unite o propunere prin mediatori, pe 16 septembrie.
Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră pentru transporturile de petrol și gaze, iar orice restricționare a navigației în zonă poate influența rapid piața energiei și costurile de transport.