Alertă în Strâmtoarea Ormuz! Un cargou a luat foc după ce a fost lovit de un proiectil: două victime

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 19:16

Incident în largul Strâmtorii Ormuz. Un cargou a luat foc, după ce a fost atins de un proiectil ”de origine necunoscută”. Conform informațiilor transmise, miercuri, de agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, nava a fost cuprinsă de flăcări și se afal "în derivă", iar incendiul a produs două victime. Sursa menționată nu a precizat însă dacă victmele sunt decedate sau doar rănite, relatează AFP.

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