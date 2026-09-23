Un elicopter militar al Rusiei a intrat în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ridicat avioane de vânătoare

Un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a pătruns miercuri, pentru scurt timp, în spațiul aerian al Poloniei. Din primele informații, eliopterul venea din direcția exclavei ruse Kaliningrad, iar incidentul a determinat mobilizarea avioanelor de vânătoare poloneze și menținerea în stare de alertă a forțelor și mijloacelor terestre.
Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, elicopterul a intrat în spațiul aerian polonez în jurul orei 11:08, la nord de orașul Braniewo, în apropierea graniței cu regiunea rusă Kaliningrad. Aparatul a pătruns aproximativ 300 de metri în teritoriul aerian al Poloniei și a rămas acolo timp de 42 de secunde.
Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât Polonia este membră NATO, iar frontiera sa cu regiunea Kaliningrad se află pe flancul estic al Alianței, în imediata apropiere a zonei de război din Ucraina.
Alertă aeriană! Varșovia a ridicat de la sol avioanele de vânătoare
Comandamentul Operațional a transmis, totodată, că zborul elicopterului a fost urmărit de sistemele radar ale Forțelor Armate Poloneze.
„Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă”, a precizat armata poloneză.
Potrivit autorităților de la Varșovia, natura incidentului indică faptul că Rusia „testează din nou gradul de pregătire” al apărării aeriene poloneze. Armata a subliniat că sistemele sale de apărare aeriană monitorizează permanent spațiul aerian al țării și se află în stare de pregătire pentru a răspunde unor astfel de situații.
Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.
Un nou incident după interceptarea unui avion rusesc în Marea Baltică
Incursiunea elicopterului are loc la scurt timp după ce avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion rusesc de recunoaștere în largul coastei Poloniei, în Marea Baltică.
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că avionul rusesc de tip Il-20 a fost interceptat la aproximativ 40 de kilometri de coasta Poloniei.
„Rusia testează în mod regulat flancul estic al NATO. Astăzi, din nou deasupra Mării Baltice”, a transmis ministrul pe rețelele sociale.
Kosiniak-Kamysz a susținut că astfel de incidente nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un „model susținut de presiune”, și a subliniat că spațiul aerian polonez este monitorizat constant.
Polonia, în alertă după mai multe incidente aeriene
Polonia se află într-o stare de alertă sporită în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al riscului ca incidentele aeriene să se extindă asupra teritoriului NATO.
În urmă cu câteva zile, o dronă rusească de tip Gerbera a ajuns pe o plajă de pe coasta poloneză a Mării Baltice. Procurorii militari polonezi au anunțat că aparatul transporta o încărcătură explozivă prevăzută cu detonator.
În septembrie 2025, Polonia a doborât mai multe drone care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Varșovia a solicitat atunci consultări în baza Articolului 4 al Tratatului NATO. Alianța a lansat ulterior operațiunea „Eastern Sentry”, destinată consolidării apărării pe flancul estic.
Se pregătește Rusia să își extindă acțiunile în Europa?
Incidentul cu elicopterul are loc într-un moment în care mai multe state europene avertizează asupra riscului unor acțiuni rusești care ar putea testa capacitatea de reacție a NATO.
La sfârșitul lunii august, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina și ar putea provoca NATO. El a spus că următoarele șase luni vor fi decisive și că nu trebuie excluse provocări rusești împotriva unui stat membru al Alianței.
În zilele următoare, Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete pe teritoriul unor țări NATO care sprijină Ucraina.
La rândul său, șeful serviciului de securitate ceh a avertizat asupra posibilității ca Rusia să recurgă, în următoarele luni, la o incursiune limitată, provocări sub „steag fals” sau o campanie de influențare de amploare. Aceste avertismente au fost relatate în contextul preocupărilor europene privind activitățile militare și hibride atribuite Rusiei.
Moscova a afirmat în repetate rânduri că sprijinul militar, furnizarea de informații și prezența consilierilor occidentali în Ucraina fac din țările care oferă acest sprijin părți implicate în conflict și ținte legitime. Rusia a evitat însă, până în prezent, o acțiune militară directă împotriva unui stat NATO care ar putea declanșa o reacție coordonată a Alianței.
În paralel, statele occidentale au acuzat Moscova de desfășurarea unor acțiuni de sabotaj și de alte activități menite să testeze limitele și capacitatea de reacție a NATO.
Incidente similare pe flancul estic al NATO
Incidentul de miercuri nu este primul caz recent în care aeronave sau drone rusești au pătruns în spațiul aerian al unui stat NATO. În septembrie 2025, mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, iar NATO a calificat situația drept un incident grav și a activat consultările în baza Articolului 4.
La 19 septembrie 2025, trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei și au rămas acolo mai mult de 10 minute. Avioane aliate au fost ridicate pentru a le intercepta și escorta în afara spațiului aerian estonian. NATO a convocat atunci, din nou, consultări în baza Articolului 4.
Alianța a anunțat ulterior că, în septembrie 2025, incidente aeriene au fost raportate și de alte state membre, între care Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia și România. Ca răspuns la aceste încălcări, NATO a consolidat supravegherea și apărarea flancului estic prin operațiunea „Eastern Sentry”.
În acest context, noua incursiune a unui aparat militar rusesc în spațiul aerian polonez adaugă un nou episod la seria de incidente care au determinat NATO să își mențină forțele aeriene și sistemele de apărare în stare ridicată de pregătire.