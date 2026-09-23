Un elicopter militar al Rusiei a intrat în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ridicat avioane de vânătoare

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 16:17

Un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a pătruns miercuri, pentru scurt timp, în spațiul aerian al Poloniei. Din primele informații, eliopterul venea din direcția exclavei ruse Kaliningrad, iar incidentul a determinat mobilizarea avioanelor de vânătoare poloneze și menținerea în stare de alertă a forțelor și mijloacelor terestre.

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