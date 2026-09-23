Moarte cumplită pentru actorul Arnaud Denis. A ales eutanasierea: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit la vârsta de 43 de ani, după ce a ales să recurgă la eutanasie în Belgia. Artistul s-a confruntat timp de mai mulți ani cu probleme medicale severe, apărute după o intervenție chirurgicală pentru o hernie inghinală.
Denis a încetat din viață marți, 22 septembrie, conform AFP. Decizia sa de a recurge la eutanasie fusese făcută publică încă din luna ianuarie, când actorul vorbea despre degradarea dramatică a stării sale de sănătate și despre faptul că nu mai putea avea o viață normală.
Arnaud Denis, ultimii ani marcați de probleme grave de sănătate
În iulie 2023, actorul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o hernie inghinală. În timpul operației, medicii i-au montat o proteză din polipropilenă.
După intervenție, Denis a început să aibă numeroase probleme medicale, iar starea sa s-a deteriorat progresiv. Ulterior, implantul a fost îndepărtat în Statele Unite, în urma unei proceduri medicale care ar fi costat aproximativ 40.000 de euro.
Deși după scoaterea protezei durerile s-au redus pentru o perioadă, starea generală a actorului a continuat să se agraveze.
Într-un interviu acordat publicației L’Est républicain în ianuarie 2026, Denis explica amploarea suferinței sale și motivele pentru care lua în calcul eutanasia.
„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață”, declara actorul, descriind o existență pe care o considera lipsită de demnitate și care devenea tot mai dificilă.
Actorul spunea că medicii nu îi mai puteau oferi soluții
Arnaud Denis afirma că, înainte de operația pentru hernie, fusese informat în principal despre posibilitatea unor dureri cronice. După intervenție, însă, problemele medicale au devenit mult mai complexe.
Ulterior, un neurolog i-ar fi stabilit diagnosticul de encefalomielită mialgică severă. În cazul său a fost indicat și sindromul ASIA, descris drept o posibilă reacție inflamatorie asociată expunerii la anumite substanțe.
Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, implantul a fost considerat un posibil factor declanșator al unei reacții inflamatorii și al unor dereglări ale sistemului imunitar. Legătura dintre anumite implanturi și sindromul ASIA este însă controversată în comunitatea medicală și nu este acceptată în mod unanim de specialiști.
În ultimele luni, actorul a ajuns să primească îngrijiri paliative. Într-un interviu acordat în luna martie, acesta povestea că nu mai putea merge și că ajunsese să depindă de alte persoane pentru activitățile de zi cu zi.
Eutanasia, anunțată public de Arnaud Denis în ianuarie
Decizia de a recurge la eutanasie a fost luată după consultarea a trei medici din Namur, potrivit avocatului său, Philippe Courtois, care a anunțat decesul pentru AFP.
Avocatul a precizat că Denis se confrunta cu dureri foarte puternice și cu o degradare accentuată a stării generale.
Actorul își justificase public decizia prin gravitatea situației medicale în care ajunsese și prin lipsa unor alternative terapeutice pe care medicii să i le mai poată propune.
Arnaud Denis a încercat să obțină răspunsuri și pe cale legală
În paralel cu lupta pentru sănătate, actorul a încercat să afle dacă problemele sale puteau avea legătură cu intervenția chirurgicală și implantul utilizat.
În ianuarie 2026, Denis anunța că intenționează să depună o plângere pentru vătămare corporală din culpă.
„Ceea ce vreau este să depun plângere înainte de a pleca. Încerc să-mi arunc ultimele arme în această luptă”, spunea el la acel moment.
Plângerea a fost clasată la sfârșitul lunii august, autoritățile considerând că nu existau suficiente dovezi pentru a demonstra existența unei infracțiuni. Decizia l-a afectat profund pe actor, care s-a declarat indignat și dezamăgit.
Avocatul lui Denis continuă demersurile judiciare
După clasarea dosarului, avocatul Philippe Courtois a contestat decizia. Pe 18 septembrie, acesta a depus o nouă plângere, de această dată cu constituire de parte civilă, pentru a solicita deschiderea unei anchete judiciare.
Avocatul a explicat că Denis îi încredințase continuarea procedurilor legale și sprijinirea familiei sale.
Astfel, demersurile juridice începute de actor înainte de moarte urmează să fie continuate după decesul acestuia.
O carieră dedicată teatrului francez
Arnaud Denis era cunoscut în special pentru activitatea sa pe scenele franceze, atât ca actor, cât și ca regizor.
Artistul fusese nominalizat de trei ori la Premiile Molière, unele dintre cele mai importante distincții acordate în teatrul francez.
La doar 43 de ani, Arnaud Denis lasă în urmă o carieră artistică importantă, dar și un caz medical și juridic pe care avocatul său a anunțat că îl va duce mai departe în numele familiei.