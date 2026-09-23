Moarte cumplită pentru actorul Arnaud Denis. A ales eutanasierea: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 13:11

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit la vârsta de 43 de ani, după ce a ales să recurgă la eutanasie în Belgia. Artistul s-a confruntat timp de mai mulți ani cu probleme medicale severe, apărute după o intervenție chirurgicală pentru o hernie inghinală.

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