Doi oligarhi ruși au scăpat de sancțiunile UE. Decizia, luată după negocieri neobișnuit de dificile

Publicat 22 sept. 2026, 21:52 Sursă The Moscow Times

Uniunea Europeană a ajuns marți la un acord pentru eliminarea miliardarilor Alisher Usmanov și Mihail Fridman de pe lista persoanelor și entităților sancționate de blocul comunitar. În același timp, reprezentanții statelor membre au convenit ca sancțiunile aplicate celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități să fie prelungite pentru încă trei ani, au declarat diplomați europeni.

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