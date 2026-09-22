Doi oligarhi ruși au scăpat de sancțiunile UE. Decizia, luată după negocieri neobișnuit de dificile

Uniunea Europeană a ajuns marți la un acord pentru eliminarea miliardarilor Alisher Usmanov și Mihail Fridman de pe lista persoanelor și entităților sancționate de blocul comunitar. În același timp, reprezentanții statelor membre au convenit ca sancțiunile aplicate celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități să fie prelungite pentru încă trei ani, au declarat diplomați europeni.
Decizia a fost luată după negocieri neobișnuit de dificile între statele membre, în condițiile în care sancțiunile europene necesită unanimitate pentru a fi aprobate.
Letonia s-a abținut în momentul decisiv
Statele UE conveniseră anterior să îi elimine pe Usmanov și Fridman de pe lista sancțiunilor în schimbul unei prelungiri de trei ani a măsurilor aplicate celorlalți vizați.
Letonia a fost însă ultima țară care s-a opus acordului, într-un proces descris de diplomați drept unul neobișnuit de tensionat. În cele din urmă, reprezentanții Letoniei s-au abținut, ceea ce a permis adoptarea înțelegerii, scrie The Moscow Times.
Acordul nu este încă adoptat formal. Pentru ca decizia să intre în vigoare este necesară finalizarea unei proceduri cunoscute drept „procedură scrisă”.
Franța a cerut eliminarea lui Usmanov
Discuțiile privind soarta celor doi miliardari au luat o turnură neașteptată la începutul acestei luni, când Franța a susținut eliminarea lui Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor europene.
Usmanov este un magnat ruso-uzbec din industria metalelor. Potrivit diplomaților europeni, Franța și-a justificat poziția prin considerente legate de securitatea națională.
Inițiativa Parisului i-a surprins pe ceilalți membri ai UE, întrucât eliminarea unei persoane de pe lista sancțiunilor a fost legată de menținerea pentru încă trei ani a măsurilor restrictive aplicate celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități.
Mihail Fridman a fost inclus în aceeași înțelegere
Ulterior, Luxemburgul a cerut ca aceeași măsură să fie aplicată și lui Mihail Fridman.
Miliardarul a lansat împotriva Luxemburgului o cerere în valoare de 16 miliarde de dolari. În acest context, autoritățile luxemburgheze au solicitat eliminarea sa de pe lista sancțiunilor, iar numele lui Fridman a ajuns astfel alături de cel al lui Usmanov în acordul negociat de statele membre.
Prin înțelegerea convenită marți, cei doi miliardari urmează să fie eliminați din lista sancțiunilor, în timp ce măsurile restrictive împotriva celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități vor fi menținute pentru o perioadă suplimentară de trei ani, după finalizarea procedurii formale.